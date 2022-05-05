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https://arabic.sputniknews.com/20220505/أمريكا-تحدد-مهلة-لإنهاء-التعامل-مع-أفرع-سبيربنك-في-كازاخستان-وأوروبا----1061883052.html
أمريكا تحدد مهلة لإنهاء التعامل مع أفرع "سبيربنك" في كازاخستان وأوروبا
أمريكا تحدد مهلة لإنهاء التعامل مع أفرع "سبيربنك" في كازاخستان وأوروبا
حددت الولايات المتحدة الأمريكية موعدا نهائيا لتقليص المعاملات المالية مع أفرع "سبيربنك" في كازاخستان وأوروبا حتى 12 يوليو/ تموز من عام 2022. 05.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-05T15:12+0000
2022-05-05T15:12+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
روسيا
اقتصاد
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وبحسب البيان العام الذي نشرته وزارة المالية الأمريكية، اليوم الخميس، فإن "جميع المعاملات اللازمة لإنهاء المعاملات التي تشمل سبيربنك كازاخستان، سبيربنك أوروبا AG، أو سبيربنك (سويسرا) AG (يشار إليها مجتمعة باسم الشركات المحظورة التابعة لسبيربنك)، وكذلك أي كيانات قانونية تمتلك فيها هذه الشركات بشكل مباشر أو غير مباشر حصة 50% أو أكثر فيها، مسموح التعامل معها حتى 00.01 من 12 يوليو/تموز 2022".فرضت عدد من الدول الغربية عقوبات جديدة ضد روسيا بسبب الوضع في أوكرانيا.وأضاف بوتين أن الأحداث الجارية ترسم خطا تحت الهيمنة العالمية للغرب في السياسة والاقتصاد. ووفقا له، فإن روسيا لن تعزل نفسها، ولا يمكن عزلها في العالم الحديث.
https://arabic.sputniknews.com/20220504/وزير-الطاقة-السلوفاكي-حول-إمكانية-حظر-واردات-النفط-الروسية-سيدمر-اقتصاد-أوروبا-1061853126.html
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العالم, روسيا, اقتصاد

أمريكا تحدد مهلة لإنهاء التعامل مع أفرع "سبيربنك" في كازاخستان وأوروبا

15:12 GMT 05.05.2022
© Photo / Sberbank Press Serviceسبيربنك الروسي
سبيربنك الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2022
© Photo / Sberbank Press Service
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حددت الولايات المتحدة الأمريكية موعدا نهائيا لتقليص المعاملات المالية مع أفرع "سبيربنك" في كازاخستان وأوروبا حتى 12 يوليو/ تموز من عام 2022.
وبحسب البيان العام الذي نشرته وزارة المالية الأمريكية، اليوم الخميس، فإن "جميع المعاملات اللازمة لإنهاء المعاملات التي تشمل سبيربنك كازاخستان، سبيربنك أوروبا AG، أو سبيربنك (سويسرا) AG (يشار إليها مجتمعة باسم الشركات المحظورة التابعة لسبيربنك)، وكذلك أي كيانات قانونية تمتلك فيها هذه الشركات بشكل مباشر أو غير مباشر حصة 50% أو أكثر فيها، مسموح التعامل معها حتى 00.01 من 12 يوليو/تموز 2022".

بالإضافة إلى ذلك، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية ترخيصا منفصلا ينص على إتمام المعاملات المالية مع بنك أمستردام التجاري، المسجل في هولندا، وفي وقت مماثل مع. "أمستردام ميرشانت بنك" وهي شركة تابعة لبنك "ألفا".

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أمس, 17:45 GMT
فرضت عدد من الدول الغربية عقوبات جديدة ضد روسيا بسبب الوضع في أوكرانيا.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة الأجل بالنسبة للغرب، وأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.

وأضاف بوتين أن الأحداث الجارية ترسم خطا تحت الهيمنة العالمية للغرب في السياسة والاقتصاد. ووفقا له، فإن روسيا لن تعزل نفسها، ولا يمكن عزلها في العالم الحديث.
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