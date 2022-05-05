https://arabic.sputniknews.com/20220505/أنصار-الله-تطالب-المجتمع-الدولي-والأمم-المتحدة-بقرار-ملزم-لفتح-مطار-صنعاء-الدولي-1061890048.html

"أنصار الله" تطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بقرار ملزم لفتح مطار صنعاء الدولي

"أنصار الله" تطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بقرار ملزم لفتح مطار صنعاء الدولي

دعت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، اليوم الخميس، المجتمع الدولي إلى اتخاذ قرار ملزم بفتح مطار صنعاء الدولي المغلق من التحالف العربي بقيادة السعودية... 05.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-05T19:03+0000

2022-05-05T19:03+0000

2022-05-05T19:03+0000

العالم العربي

صراع اليمن

أنصار الله

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القاهرة - سبوتنيك. وقال متحدث هيئة الطيران المدني في صنعاء، مازن غانم، وفقاً لما نقلت عنه وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" في نسختها التي تديرها "أنصار الله": "لا يوجد أي مبرر قانوني لإغلاق مطار صنعاء الدولي أمام الرحلات المدنية، ونطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة، الاضطلاع بالمسؤولية في اتخاذ قرار ملزم لفتح المطار".وأضاف أن "عدم التزام دول العدوان (في إشارة إلى التحالف العربي) ببنود الهدنة التي أعلنتها الأمم المتحدة بداية أبريل الماضي، ومنها فتح مطار صنعاء للرحلات التجارية، تسبب في وفاة عدد من المرضى الذين كان مقرراً سفرهم عبر أول رحلة تجارية من المطار إلى العاصمة الأردنية عمّان، وحرمان آخرين من السفر لتلقي العلاج في الخارج".وذكر غانم أن "منع دول تحالف العدوان، إعطاء تصريح للخطوط الجوية اليمنية بالهبوط في مطار صنعاء الدولي، أثر سلباً على نفسيات المرضى، خاصة بعد استكمال إجراءات سفرهم إلى العاصمة الأردنية عمّان".وأشار متحدث هيئة الطيران المدني في صنعاء، إلى "أن العديد من المغتربين الذين كانوا يرغبون بزيارة ذويهم وقضاء إجازة العيد، أصيبوا بخيبة أمل نتيجة عدم تسيير الرحلات الجوية من مطار صنعاء الدولي".ويوم الأحد الماضي، اتهمت "أنصار الله"، التحالف العربي، برفض منح الخطوط الجوية اليمنية تصريح هبوط لأول رحلة تجارية ضمن رحلات الهدنة الأممية في مطار صنعاء الدولي الذي تديره الجماعة، كانت مقررة من صنعاء إلى مطار الملكة علياء الدولي في الأردن، وذلك بعد أيام من إعلان الجماعة تلقيها موافقة من الأمم المتحدة بتسيير الرحلة التجارية الأولى منذ 6 أعوام.وردت الحكومة اليمنية، على اتهام "أنصار الله" بتحميل الجماعة مسؤولية تعثر استئناف الرحلات التجارية عبر مطار صنعاء، متهمةً إياها بمخالفة الاتفاق عبر محاولة فرض ركاب بجوازات سفر غير صادرة منها، مشيرةً إلى أن الاتفاق ينص على اعتماد جوازات السفر الصادرة من مناطق سيطرة الحكومة، وهو ما نفته الجماعة.وفي الثاني من أبريل الماضي، أعلن المبعوث الخاص للأمين للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، بدء سريان هدنة في اليمن لمدة شهرين قابلة للتجديد، تتضمن إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده.كما تتضمن الهدنة الأممية تيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غرب اليمن، والسماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء أسبوعيا، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.ويفرض التحالف العربي بقيادة السعودية، منذ التاسع من آب/أغسطس عام 2016، حظرا على حركة الطيران في مطار صنعاء، وأوقف جميع الرحلات المدنية باستثناء رحلات الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية التابعة لها، التي يتطلب القيام بها تنسيقا مع قيادة التحالف.ويشهد اليمن منذ 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 بالمئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

https://arabic.sputniknews.com/20220424/أنصار-الله-استمرار-إغلاق-مطار-صنعاء-تعنت-يثبت-عدم-جدية-التحالف-في-إحلال-السلام-باليمن-1061560940.html

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العالم العربي, صراع اليمن, أنصار الله