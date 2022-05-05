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https://arabic.sputniknews.com/20220505/أنطونوف-موسكو-مستعدة-لاستئناف-الحوار-مع-واشنطن-حول-الاستقرار-الاستراتيجي-1061894500.html
أنطونوف: موسكو مستعدة لاستئناف الحوار مع واشنطن حول الاستقرار الاستراتيجي
أنطونوف: موسكو مستعدة لاستئناف الحوار مع واشنطن حول الاستقرار الاستراتيجي
قال سفير روسيا في واشنطن، أناتولي أنطونوف أن موسكو جاهزة لاستئناف الحوار مع واشنطن بشأن الاستقرار الاستراتيجي بمجرد أن يصبح الجانب الأمريكي الذي أوقف الحوار... 05.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-05T23:53+0000
2022-05-05T23:54+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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واشنطن - سبوتنيك. وكتب أناتولي أنطونوف في مقال لمجلة "نيوزويك" الأمريكية: "لسوء الحظ، جمدت واشنطن من جانب واحد الحوار الثنائي حول القضايا الاستراتيجية الذي تم إطلاقه في قمة جنيف، حول القضايا الاستراتيجية مما عرض للخطر آفاق الحفاظ على أسس الحد من التسلح".وأضاف: "روسيا ستكون مستعدة لاستئناف المشاورات عندما تكون الولايات المتحدة جاهزة".والمقصود بحوار الاستقرار الاستراتيجي جولات المباحثات الرامية إلى الحد من التسلح بين القوتين النوويتين.وكان الطرفان توصلا إلى اتفاق قبل عام لتمديد معاهدة "نيو ستارت" بشأن الحد من الترسانات النووية لمدة 5 سنوات.
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أخبار أوكرانيا

أنطونوف: موسكو مستعدة لاستئناف الحوار مع واشنطن حول الاستقرار الاستراتيجي

23:53 GMT 05.05.2022 (تم التحديث: 23:54 GMT 05.05.2022)
© Sputnikأناتولي أنطونوف
أناتولي أنطونوف - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2022
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قال سفير روسيا في واشنطن، أناتولي أنطونوف أن موسكو جاهزة لاستئناف الحوار مع واشنطن بشأن الاستقرار الاستراتيجي بمجرد أن يصبح الجانب الأمريكي الذي أوقف الحوار مستعدا لذلك.
واشنطن - سبوتنيك. وكتب أناتولي أنطونوف في مقال لمجلة "نيوزويك" الأمريكية: "لسوء الحظ، جمدت واشنطن من جانب واحد الحوار الثنائي حول القضايا الاستراتيجية الذي تم إطلاقه في قمة جنيف، حول القضايا الاستراتيجية مما عرض للخطر آفاق الحفاظ على أسس الحد من التسلح".
وأضاف: "روسيا ستكون مستعدة لاستئناف المشاورات عندما تكون الولايات المتحدة جاهزة".
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والمقصود بحوار الاستقرار الاستراتيجي جولات المباحثات الرامية إلى الحد من التسلح بين القوتين النوويتين.
وكان الطرفان توصلا إلى اتفاق قبل عام لتمديد معاهدة "نيو ستارت" بشأن الحد من الترسانات النووية لمدة 5 سنوات.
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