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https://arabic.sputniknews.com/20220505/أوبك-توصي-بزيادة-إنتاج-النفط-في-شهر-يونيو-بمقدار-432-ألف-برميل-يوميا--1061873477.html
"أوبك+" توصي بزيادة إنتاج النفط في شهر يونيو بمقدار 432 ألف برميل يوميا
"أوبك+" توصي بزيادة إنتاج النفط في شهر يونيو بمقدار 432 ألف برميل يوميا
أوصت لجنة المراقبة الوزارية في "أوبك+"، اليوم الخميس، التحالف بمواصلة زيادة الإنتاج في شهر يونيو/حزيران، بمقدار 432 ألف برميل يومياً، بحسب مصدر لوكالة... 05.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-05T12:17+0000
2022-05-05T12:46+0000
العالم
أوبك
سوق النفط
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موسكو - سبوتنيك. وقال المصدر بهذا الصدد: "انتهى اجتماع اللجنة. وكما كان مخططاً، فقد صدرت توصيات بزيادة قدرها 432 ألف برميل يومياً".وقرر تحالف "أوبك +" (منظمة مصدري النفط أوبك ومنتجين محليين على رأسهم روسيا)، في وقت سابق، مواصلة خطط زيادة إنتاج النفط، ورفع حجم الإنتاج، اعتباراً من شهر مايو/ أيار، بمقدار 432 ألف برميل يومياً.وكانت أسعار النفط قد شهدت ارتفاعاً كبيراً، خلال الأيام الماضية؛ تزامناً مع تواصل العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتوتر المتزايد بين الدول الغربية وموسكو، المترافق مع عقوبات غربية غير مسبوقة على روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220504/أوبك-تعقد-اجتماعها-الخميس-لاتخاذ-قرار-بشأن-سياسة-الإنتاج-1061858584.html
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العالم, أوبك, سوق النفط

"أوبك+" توصي بزيادة إنتاج النفط في شهر يونيو بمقدار 432 ألف برميل يوميا

12:17 GMT 05.05.2022 (تم التحديث: 12:46 GMT 05.05.2022)
© Sputnikحركة أسعار النفط والغاز
حركة أسعار النفط والغاز - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2022
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أوصت لجنة المراقبة الوزارية في "أوبك+"، اليوم الخميس، التحالف بمواصلة زيادة الإنتاج في شهر يونيو/حزيران، بمقدار 432 ألف برميل يومياً، بحسب مصدر لوكالة "سبوتنيك".
موسكو - سبوتنيك. وقال المصدر بهذا الصدد: "انتهى اجتماع اللجنة. وكما كان مخططاً، فقد صدرت توصيات بزيادة قدرها 432 ألف برميل يومياً".

وقرر تحالف "أوبك +" (منظمة مصدري النفط أوبك ومنتجين محليين على رأسهم روسيا)، في وقت سابق، مواصلة خطط زيادة إنتاج النفط، ورفع حجم الإنتاج، اعتباراً من شهر مايو/ أيار، بمقدار 432 ألف برميل يومياً.
موظفو الطوارئ النمساويون يتفقدون درجة حرارة جسم المشاركين قبل اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في مقرهم الرئيسي في فيينا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2022
"أوبك+" تعقد اجتماعها الخميس لاتخاذ قرار بشأن سياسة الإنتاج
أمس, 23:05 GMT
وكانت أسعار النفط قد شهدت ارتفاعاً كبيراً، خلال الأيام الماضية؛ تزامناً مع تواصل العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتوتر المتزايد بين الدول الغربية وموسكو، المترافق مع عقوبات غربية غير مسبوقة على روسيا.
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