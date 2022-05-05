https://arabic.sputniknews.com/20220505/إجلاء-أكثر-من-10-آلاف-شخص-من-دونباس-إلى-روسيا-خلال-الـ-24-ساعة-الماضية-1061859922.html
إجلاء أكثر من 10 آلاف شخص من دونباس إلى روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية
إجلاء أكثر من 10 آلاف شخص من دونباس إلى روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية
قال ميخائيل ميزينتسيف، رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، اليوم الخميس، إنه تم إجلاء أكثر من 10 الآف شخص إلى روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية من جمهوريتي... 05.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-05T03:38+0000
2022-05-05T03:38+0000
2022-05-05T03:38+0000
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال ميزينتسيف، الذي يقود أيضا مقر تنسيق الاستجابة الإنسانية في مؤتمر صحفي: "على الرغم من كل الصعوبات والعقبات التي أوجدتها كييف، خلال اليوم الماضي، دون مشاركة السلطات الأوكرانية، تم إجلاء 10617 شخصا، من بينهم 1421 طفلا، إلى أراضي الاتحاد الروسي من المناطق الخطرة في جمهوريات دونيتسك ولوغانسك الشعبية وأوكرانيا".وقال إنه منذ بداية العملية العسكرية الخاصة الروسية، تم إجلاء 1,114,318 شخصا، من بينهم 199,348 طفلا، إلى روسيا.وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتطرفة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
إجلاء أكثر من 10 آلاف شخص من دونباس إلى روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية
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قال ميخائيل ميزينتسيف، رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، اليوم الخميس، إنه تم إجلاء أكثر من 10 الآف شخص إلى روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين والمناطق الخطرة في أوكرانيا.
موسكو - سبوتنيك
. وقال ميزينتسيف، الذي يقود أيضا مقر تنسيق الاستجابة الإنسانية في مؤتمر صحفي: "على الرغم من كل الصعوبات والعقبات التي أوجدتها كييف، خلال اليوم الماضي، دون مشاركة السلطات الأوكرانية، تم إجلاء 10617 شخصا، من بينهم 1421 طفلا، إلى أراضي الاتحاد الروسي من المناطق الخطرة في جمهوريات دونيتسك ولوغانسك الشعبية وأوكرانيا".
وقال إنه منذ بداية العملية العسكرية الخاصة الروسية، تم إجلاء 1,114,318 شخصا، من بينهم 199,348 طفلا، إلى روسيا.
وتواصل القوات الروسية
وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتطرفة.