https://arabic.sputniknews.com/20220505/إصابة-13-شخصا-على-الأقل-بقصف-للمسلحين-الأوكرانيين-في-منطقة-خاركوف-1061863223.html
إصابة 13 شخصا على الأقل بقصف للمسلحين الأوكرانيين في منطقة خاركوف
إصابة 13 شخصا على الأقل بقصف للمسلحين الأوكرانيين في منطقة خاركوف
أصيب ما لا يقل عن 13 شخصا عندما قصف المسلحون الأوكرانيون قافلة من اللاجئين في منطقة خاركوف، حسبما قال ممثل مستشفى لوكالة "سبوتنيك". 05.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-05T07:53+0000
2022-05-05T07:53+0000
2022-05-05T07:53+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وقال الممثل: "عدد الضحايا نتيجة لقصف قافلة من اللاجئين في "ستاري سالتوف"، الذين تم إدخالهم إلى المستشفى في فولشانسك، هو 13 شخصا. هؤلاء هم الذين تمكنوا من الخروج من تحت القصف".وقال شاهد عيان لوكالة "سبوتنيك": "كانت قافلة من اللاجئين، تتكون من 34 سيارة، متجهة من فولشانسك إلى خاركوف. وقعت المأساة عندما غادرت السيارات إلى المنطقة التي يسيطر عليها نظام كييف، وانتهى بها الأمر بالقرب من قرية ستاري سالتوف. حيث فتحت نقطة التفتيش الأوكرانية النار عليهم".في الوقت الحالي، ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم من القافلة. ووفقا لشهود العيان والضحايا، ظلت جثث الضحايا في الأراضي التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية.
https://arabic.sputniknews.com/20220427/أطقم-سوخوي-خلال-تغطية-ومرافقة-القوافل-العسكرية-المتجهة-إلى-خاركوف-1061669539.html
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روسيا
إصابة 13 شخصا على الأقل بقصف للمسلحين الأوكرانيين في منطقة خاركوف
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أصيب ما لا يقل عن 13 شخصا عندما قصف المسلحون الأوكرانيون قافلة من اللاجئين في منطقة خاركوف، حسبما قال ممثل مستشفى لوكالة "سبوتنيك".
وقال الممثل: "عدد الضحايا نتيجة لقصف قافلة من اللاجئين في "ستاري سالتوف"، الذين تم إدخالهم إلى المستشفى في فولشانسك، هو 13 شخصا. هؤلاء هم الذين تمكنوا من الخروج من تحت القصف".
وقال شاهد عيان لوكالة "سبوتنيك": "كانت قافلة من اللاجئين، تتكون من 34 سيارة، متجهة من فولشانسك إلى خاركوف. وقعت المأساة عندما غادرت السيارات إلى المنطقة التي يسيطر عليها نظام كييف، وانتهى بها الأمر بالقرب من قرية ستاري سالتوف. حيث فتحت نقطة التفتيش الأوكرانية النار عليهم".
في الوقت الحالي، ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم من القافلة. ووفقا لشهود العيان والضحايا، ظلت جثث الضحايا في الأراضي التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية.