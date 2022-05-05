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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220505/إصابة-13-شخصا-على-الأقل-بقصف-للمسلحين-الأوكرانيين-في-منطقة-خاركوف-1061863223.html
إصابة 13 شخصا على الأقل بقصف للمسلحين الأوكرانيين في منطقة خاركوف
إصابة 13 شخصا على الأقل بقصف للمسلحين الأوكرانيين في منطقة خاركوف
أصيب ما لا يقل عن 13 شخصا عندما قصف المسلحون الأوكرانيون قافلة من اللاجئين في منطقة خاركوف، حسبما قال ممثل مستشفى لوكالة "سبوتنيك". 05.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-05T07:53+0000
2022-05-05T07:53+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وقال الممثل: "عدد الضحايا نتيجة لقصف قافلة من اللاجئين في "ستاري سالتوف"، الذين تم إدخالهم إلى المستشفى في فولشانسك، هو 13 شخصا. هؤلاء هم الذين تمكنوا من الخروج من تحت القصف".وقال شاهد عيان لوكالة "سبوتنيك": "كانت قافلة من اللاجئين، تتكون من 34 سيارة، متجهة من فولشانسك إلى خاركوف. وقعت المأساة عندما غادرت السيارات إلى المنطقة التي يسيطر عليها نظام كييف، وانتهى بها الأمر بالقرب من قرية ستاري سالتوف. حيث فتحت نقطة التفتيش الأوكرانية النار عليهم".في الوقت الحالي، ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم من القافلة. ووفقا لشهود العيان والضحايا، ظلت جثث الضحايا في الأراضي التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية.
https://arabic.sputniknews.com/20220427/أطقم-سوخوي-خلال-تغطية-ومرافقة-القوافل-العسكرية-المتجهة-إلى-خاركوف-1061669539.html
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إصابة 13 شخصا على الأقل بقصف للمسلحين الأوكرانيين في منطقة خاركوف

07:53 GMT 05.05.2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الذهاب إلى بنك الصورقوات جمهورية لوغانسك الشعبية على الحدود بين لوغانسك ومنطقة خاركوف، أوكرانيا 20 أبريل 2022
قوات جمهورية لوغانسك الشعبية على الحدود بين لوغانسك ومنطقة خاركوف، أوكرانيا 20 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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أصيب ما لا يقل عن 13 شخصا عندما قصف المسلحون الأوكرانيون قافلة من اللاجئين في منطقة خاركوف، حسبما قال ممثل مستشفى لوكالة "سبوتنيك".
وقال الممثل: "عدد الضحايا نتيجة لقصف قافلة من اللاجئين في "ستاري سالتوف"، الذين تم إدخالهم إلى المستشفى في فولشانسك، هو 13 شخصا. هؤلاء هم الذين تمكنوا من الخروج من تحت القصف".
وقال شاهد عيان لوكالة "سبوتنيك": "كانت قافلة من اللاجئين، تتكون من 34 سيارة، متجهة من فولشانسك إلى خاركوف. وقعت المأساة عندما غادرت السيارات إلى المنطقة التي يسيطر عليها نظام كييف، وانتهى بها الأمر بالقرب من قرية ستاري سالتوف. حيث فتحت نقطة التفتيش الأوكرانية النار عليهم".
في الوقت الحالي، ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم من القافلة. ووفقا لشهود العيان والضحايا، ظلت جثث الضحايا في الأراضي التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية.
مقاتلة سو-35 من المجموعة الجوية للمنطقة العسكرية لشرق روسيا، التابعة للقوات المسلحة الروسية، المشاركة في عملية عسكرية خاصة في اتجاه خاركوف. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2022
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أطقم سوخوي خلال تغطية ومرافقة القوافل العسكرية المتجهة إلى خاركوف
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