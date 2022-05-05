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https://arabic.sputniknews.com/20220505/إعلام-المقاتلات-الروسية-هي-الأقدر-على-المناورة-1061860695.html
إعلام: المقاتلات الروسية هي الأقدر على المناورة
إعلام: المقاتلات الروسية هي الأقدر على المناورة
وصفت صحيفة تركية الطائرات المقاتلة الروسية بأنها المقاتلات الأقدر على المناورة في العالم. 05.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-05T05:32+0000
2022-05-05T05:32+0000
سلاح روسيا
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وقالت صحيفة "ستار" إن القدرة على المناورة هي التي تميز المقاتلات الروسية عن المقاتلات الأخرى الموجودة في العالم، فمقاتلة "ميغ-29"، مثلا، أو "ميغ-35" أسرع من الصوت بـ 2.25 مرة، ومعامل القدرة على المناورة لديها 9.6 من أصل 10 بينما تقدر مقاتلة "إف-16" الأمريكية على الطيران بسرعة 2.99 ماخ، ومعامل القدرة على المناورة لديها 7.9 من أصل 10.وأشارت إلى أنه من أجل زيادة القدرة على المناورة يكون باع جناح المقاتلات الروسية أكبر.وذكرت أن طائرة "ميغ-29" تنتمي إلى الجيل الرابع من المقاتلات، وتقدر على تدمير أي هدف جوي وأرضي بصواريخها الموجهة.وتنتمي طائرة "ميغ-35" إلى الجيل 4++، وتقدر على ضرب أي هدف بأسلحة الدقة العالية.
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سلاح روسيا

إعلام: المقاتلات الروسية هي الأقدر على المناورة

05:32 GMT 05.05.2022
© Sputnik . Владимир Вяткинمقاتلات "ميغ-29"
مقاتلات ميغ-29 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2022
© Sputnik . Владимир Вяткин
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وصفت صحيفة تركية الطائرات المقاتلة الروسية بأنها المقاتلات الأقدر على المناورة في العالم.
وقالت صحيفة "ستار" إن القدرة على المناورة هي التي تميز المقاتلات الروسية عن المقاتلات الأخرى الموجودة في العالم، فمقاتلة "ميغ-29"، مثلا، أو "ميغ-35" أسرع من الصوت بـ 2.25 مرة، ومعامل القدرة على المناورة لديها 9.6 من أصل 10 بينما تقدر مقاتلة "إف-16" الأمريكية على الطيران بسرعة 2.99 ماخ، ومعامل القدرة على المناورة لديها 7.9 من أصل 10.
وأشارت إلى أنه من أجل زيادة القدرة على المناورة يكون باع جناح المقاتلات الروسية أكبر.
وذكرت أن طائرة "ميغ-29" تنتمي إلى الجيل الرابع من المقاتلات، وتقدر على تدمير أي هدف جوي وأرضي بصواريخها الموجهة.
وتنتمي طائرة "ميغ-35" إلى الجيل 4++، وتقدر على ضرب أي هدف بأسلحة الدقة العالية.
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