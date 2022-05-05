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https://arabic.sputniknews.com/20220505/إيلون-ماسك-يجمع-7-مليارات-دولار-أخرى-لدعم-صفقة-تويتر-وأمير-سعودي-بارز-بين-الممولين-1061879966.html
إيلون ماسك يجمع 7 مليارات دولار أخرى لدعم صفقة "تويتر".. وأمير سعودي بارز بين الممولين
إيلون ماسك يجمع 7 مليارات دولار أخرى لدعم صفقة "تويتر".. وأمير سعودي بارز بين الممولين
كشفت وثيقة لجنة الأوراق المالية والبورصات في أمريكا أن الملياردير، إيلون ماسك، جمع 7.1 مليار ‏دولار إضافية لدعم استحواذه على موقع "تويتر" للتغريدات.‏ 05.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-05T14:30+0000
2022-05-05T14:38+0000
إيلون ماسك
تويتر
مجتمع
السعودية
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وكان من بين الداعمين المدرجين في الملف، الأمير السعودي، الوليد بن طلال، الذي وعد بطرح ما قيمته 1.9 مليار دولار من الأسهم لدعم شراء ماسك المقترح للموقع.يذكر أن ابن طلال عبر عن رفضه في البداية حصول إيلون ماسك على تويتر. وقال في نيسان – أبريل الماضي: "لا أعتقد أن العرض المقترح من إيلون ماسك لشراء تويتر مقابل 54.20 دولار للسهم يقترب من القيمة الجوهرية للسعر بالنظر إلى آفاق نموه.... كوني أحد أكبر المساهمين في تويتر، أرفض هذا العرض".من ناحيته، رد إيلون ماسك على تغريدة الوليد بن طلال متسائلا: "كم تمتلك "المملكة" من تويتر؟، وما هي وجهة نظر المملكة في حرية التعبير الصحفي؟".وكان إيلون ماسك أعلن أنه حصل بالفعل على 46.5 مليار دولار لتمويل عرض الاستحواذ على "تويتر"، في ملف تنظيمي نُشر في 21 أبريل الماضي، وعرض ماسك لشراء "تويتر" منح الشركة مبلغ 44 مليار دولار.ووصف ماسك نفسه بأنه "المطلق لحرية التعبير"، وقال إنه يريد شراء موقع "تويتر" بسبب "قدرته على أن يكون منصة لحرية التعبير في جميع أنحاء العالم".
https://arabic.sputniknews.com/20220429/خطط-إيلون-ماسك-بشأن-تويتر-بعد-استحواذه-عليه-تسريح-الموظفين-والدفع-مقابل-التغريدات-1061739422.html
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إيلون ماسك, تويتر, مجتمع, السعودية

إيلون ماسك يجمع 7 مليارات دولار أخرى لدعم صفقة "تويتر".. وأمير سعودي بارز بين الممولين

14:30 GMT 05.05.2022 (تم التحديث: 14:38 GMT 05.05.2022)
© AFP 2022 / OLIVIER DOULIERYالملياردير، إيلون ماسك، وموقع "تويتر"
الملياردير، إيلون ماسك، وموقع تويتر - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2022
الملياردير، إيلون ماسك، وموقع "تويتر"
© AFP 2022 / OLIVIER DOULIERY
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كشفت وثيقة لجنة الأوراق المالية والبورصات في أمريكا أن الملياردير، إيلون ماسك، جمع 7.1 مليار ‏دولار إضافية لدعم استحواذه على موقع "تويتر" للتغريدات.‏
وكان من بين الداعمين المدرجين في الملف، الأمير السعودي، الوليد بن طلال، الذي وعد بطرح ما قيمته 1.9 مليار دولار من الأسهم لدعم شراء ماسك المقترح للموقع.
وغرد الوليد بن طلال لإيلون ماسك عبر "تويتر"، اليوم الخميس، قائلا له: "من الرائع أن أتواصل معك يا صديقي "الجديد"، أعتقد أنك ستكون قائدا ممتازا لـ"تويتر" من أجل دفع وتعظيم إمكاناته العظيمة، وأنا أتطلع إلى طرح 1.9 مليار دولار في تويتر "الجديد" وأنضم إليكم في هذه الرحلة المثيرة".
يذكر أن ابن طلال عبر عن رفضه في البداية حصول إيلون ماسك على تويتر. وقال في نيسان – أبريل الماضي: "لا أعتقد أن العرض المقترح من إيلون ماسك لشراء تويتر مقابل 54.20 دولار للسهم يقترب من القيمة الجوهرية للسعر بالنظر إلى آفاق نموه.... كوني أحد أكبر المساهمين في تويتر، أرفض هذا العرض".
من ناحيته، رد إيلون ماسك على تغريدة الوليد بن طلال متسائلا: "كم تمتلك "المملكة" من تويتر؟، وما هي وجهة نظر المملكة في حرية التعبير الصحفي؟".
الملياردير، إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2022
خطط إيلون ماسك بشأن "تويتر" بعد استحواذه عليه... تسريح الموظفين والدفع مقابل التغريدات
29 أبريل, 14:27 GMT
وكان إيلون ماسك أعلن أنه حصل بالفعل على 46.5 مليار دولار لتمويل عرض الاستحواذ على "تويتر"، في ملف تنظيمي نُشر في 21 أبريل الماضي، وعرض ماسك لشراء "تويتر" منح الشركة مبلغ 44 مليار دولار.
ووصف ماسك نفسه بأنه "المطلق لحرية التعبير"، وقال إنه يريد شراء موقع "تويتر" بسبب "قدرته على أن يكون منصة لحرية التعبير في جميع أنحاء العالم".
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