https://arabic.sputniknews.com/20220505/إيلون-ماسك-يجمع-7-مليارات-دولار-أخرى-لدعم-صفقة-تويتر-وأمير-سعودي-بارز-بين-الممولين-1061879966.html

إيلون ماسك يجمع 7 مليارات دولار أخرى لدعم صفقة "تويتر".. وأمير سعودي بارز بين الممولين

إيلون ماسك يجمع 7 مليارات دولار أخرى لدعم صفقة "تويتر".. وأمير سعودي بارز بين الممولين

كشفت وثيقة لجنة الأوراق المالية والبورصات في أمريكا أن الملياردير، إيلون ماسك، جمع 7.1 مليار ‏دولار إضافية لدعم استحواذه على موقع "تويتر" للتغريدات.‏ 05.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-05T14:30+0000

2022-05-05T14:30+0000

2022-05-05T14:38+0000

إيلون ماسك

تويتر

مجتمع

السعودية

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وكان من بين الداعمين المدرجين في الملف، الأمير السعودي، الوليد بن طلال، الذي وعد بطرح ما قيمته 1.9 مليار دولار من الأسهم لدعم شراء ماسك المقترح للموقع.يذكر أن ابن طلال عبر عن رفضه في البداية حصول إيلون ماسك على تويتر. وقال في نيسان – أبريل الماضي: "لا أعتقد أن العرض المقترح من إيلون ماسك لشراء تويتر مقابل 54.20 دولار للسهم يقترب من القيمة الجوهرية للسعر بالنظر إلى آفاق نموه.... كوني أحد أكبر المساهمين في تويتر، أرفض هذا العرض".من ناحيته، رد إيلون ماسك على تغريدة الوليد بن طلال متسائلا: "كم تمتلك "المملكة" من تويتر؟، وما هي وجهة نظر المملكة في حرية التعبير الصحفي؟".وكان إيلون ماسك أعلن أنه حصل بالفعل على 46.5 مليار دولار لتمويل عرض الاستحواذ على "تويتر"، في ملف تنظيمي نُشر في 21 أبريل الماضي، وعرض ماسك لشراء "تويتر" منح الشركة مبلغ 44 مليار دولار.ووصف ماسك نفسه بأنه "المطلق لحرية التعبير"، وقال إنه يريد شراء موقع "تويتر" بسبب "قدرته على أن يكون منصة لحرية التعبير في جميع أنحاء العالم".

https://arabic.sputniknews.com/20220429/خطط-إيلون-ماسك-بشأن-تويتر-بعد-استحواذه-عليه-تسريح-الموظفين-والدفع-مقابل-التغريدات-1061739422.html

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إيلون ماسك, تويتر, مجتمع, السعودية