https://arabic.sputniknews.com/20220505/ارتفاع-عدد-الأمريكيين-المتقدمين-لإعانة-البطالة-الأسبوع-الماضي-1061875710.html

ارتفاع عدد الأمريكيين الذين تقدموا للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي

ارتفاع عدد الأمريكيين الذين تقدموا للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي

ارتفع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلب للحصول على إعانات البطالة خلال الأسبوع الماضي، فيما يظل العدد الإجمالي لطالبي مساعدات البطالة عند أدنى مستوى له منذ أكثر من... 05.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-05T13:10+0000

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الولايات المتحدة الأمريكية

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ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن وزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس، أن طلبات إعانة البطالة ارتفعت بمقدار يترواح بين 19 ألفا و200 ألف خلال الأسبوع الأخير من أبريل/نيسان، ما يعكس بشكل عام زيادة حالات التسريح.في السياق ذاته، انخفض العدد الإجمالي للأمريكيين الذين حصلوا على إعانات البطالة للأسبوع الثالث من أبريل بمقدار 19000 عن الأسبوع السابق، حيث بلغ عددهم 1384000 وهو أقل عدد منذ 17 يناير/كانون الثاني 1970.وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن معدل البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية تراجع بوتيرة هي الأسرع في تاريخ أمريكا.جاء ذلك في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية في "تويتر"، يوم الاثنين الماضي، قال فيها إن معدلات البطالة كانت تساوي 6.4 في المئة عندما تولى منصبه.وتابع: "تراجع هذا المعدل في الوقت الحالي ليصبح 3.6 في المئة بوتيرة هي الأسرع في تاريخ أمريكا".وقال بايدن إن إدارته وفرت نحو 6 ملايين وظيفة منذ توليه السلطة في يناير/ كانون الثاني 2020، مشيرا إلى أن وتيرة تعافي الاقتصاد الأمريكي هي الأسرع في العالم.

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