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استطلاع رأي يكشف زيادة التعاطف مع إسرائيل في الدول العربية
استطلاع رأي يكشف زيادة التعاطف مع إسرائيل في الدول العربية
أظهرت نتائج استطلاع للرأي أن زيادة التعاطف مع إسرائيل في الدول العربية خلال عام 2021. 05.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-05T21:12+0000
2022-05-05T21:12+0000
إسرائيل
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وحسب موقع "i24" الإسرائيلي، جاء ذلك وفقا لاستطلاع أجرته وزارة الخارجية الإسرائيلية ومؤسسة "كونراد أديناور" في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.شارك في الاستطلاع 5 دول عربية هي: الإمارات، قطر، المغرب، السعودية والبحرين.وتصدرت الإمارات بنسب التعاطف المرتفعة مع إسرائيل، حيث قال 55% من المستطلعة آراؤهم أنهم يحملون أفكارًا إيجابية عن إسرائيل. فيما أعرب 38% من الذين شاركوا في الاستطلاع في قطر عن تعاطفهم مع إسرائيل.أما في البحرين التي وقعت على اتفاقيات التطبيع، قال 17% فقط من المستطلعين أنهم يدعمون إسرائيل.وعلى صعيد الدول الغربية، حقق التعاطف مع إسرائيل نمواً في الدول التي شملها الاستطلاع، ففي ألمانيا 40% وفرنسا 34%، وتعتبر هذه النسبة في كلا البلدين زيادة لافتة عن السنوات الأخيرة.ووفقا للموقع، خلص الاستطلاع إلى نتيجة مفادها أنه كلما كان هنالك تواصل ومعرفة بين الدول المشمولة في الاستطلاع وبين إسرائيل فإن نسبة التعاطف تزداد.
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إسرائيل, العالم, العالم العربي

استطلاع رأي يكشف زيادة التعاطف مع إسرائيل في الدول العربية

21:12 GMT 05.05.2022
© flickr.com / Izhar Lauferعلم إسرائيل
علم إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2022
© flickr.com / Izhar Laufer
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أظهرت نتائج استطلاع للرأي أن زيادة التعاطف مع إسرائيل في الدول العربية خلال عام 2021.
وحسب موقع "i24" الإسرائيلي، جاء ذلك وفقا لاستطلاع أجرته وزارة الخارجية الإسرائيلية ومؤسسة "كونراد أديناور" في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
شارك في الاستطلاع 5 دول عربية هي: الإمارات، قطر، المغرب، السعودية والبحرين.
وتصدرت الإمارات بنسب التعاطف المرتفعة مع إسرائيل، حيث قال 55% من المستطلعة آراؤهم أنهم يحملون أفكارًا إيجابية عن إسرائيل.
فيما أعرب 38% من الذين شاركوا في الاستطلاع في قطر عن تعاطفهم مع إسرائيل.
أما في البحرين التي وقعت على اتفاقيات التطبيع، قال 17% فقط من المستطلعين أنهم يدعمون إسرائيل.
علم إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2022
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وعلى صعيد الدول الغربية، حقق التعاطف مع إسرائيل نمواً في الدول التي شملها الاستطلاع، ففي ألمانيا 40% وفرنسا 34%، وتعتبر هذه النسبة في كلا البلدين زيادة لافتة عن السنوات الأخيرة.
ووفقا للموقع، خلص الاستطلاع إلى نتيجة مفادها أنه كلما كان هنالك تواصل ومعرفة بين الدول المشمولة في الاستطلاع وبين إسرائيل فإن نسبة التعاطف تزداد.
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