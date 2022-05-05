https://arabic.sputniknews.com/20220505/استطلاع-نحو-خمس-أطفال-كوريا-الجنوبية-غير-سعداء-1061862257.html
استطلاع: نحو خمس أطفال كوريا الجنوبية غير سعداء
استطلاع: نحو خمس أطفال كوريا الجنوبية غير سعداء
أفاد استطلاع أجرته وزارة الصحة والمركز الوطني لحقوق الطفل في كوريا الجنوبية، بأن نحو خمس الأطفال في البلاد غير سعداء. 05.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-05T07:25+0000
2022-05-05T07:25+0000
2022-05-05T07:25+0000
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كوريا الجنوبية
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وقالت وكالة "يونهاب" إن ما يقرب من طفل واحد من بين كل 5 أطفال في كوريا الجنوبية غير سعيد، مشيرة إلى أن الضغط من أجل الأداء الجيد في المدرسة هو السبب الرئيس لذلك.ويأتي الإعلان عن نتائج هذا الاستطلاع بالتزامن مع احتفال كوريا الجنوبية بيوم الطفل، وقال 81.4% ممن شملهم الاستطلاع إنهم إما "سعداء إلى حد ما" أو "سعداء جدا"، بينما قال 18.6% إنهم "ليسوا سعداء جدا" أو "غير سعداء على الإطلاق".واختار 33.9% من الأطفال الذين قالوا إنهم غير سعداء، "الضغط من أجل الأداء الجيد في الدراسة" كسبب أول لعدم سعادتهم يليه الغموض بشأن المستقبل بنسبة 27.5%. ثم جاءت أسباب أخرى مثل الصعوبات الاقتصادية واضطرابات الأسرة والعلاقات الصعبة مع الأصدقاء وعدم الرضا عن مظهرهم الجسدي.يشار إلى أنه تم إجراء الاستطلاع السنوي الأخير عبر الإنترنت في الفترة من 16 يوليو/تموز إلى 29 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي على 1.270 طفلا ومراهقا في الصفوف من الرابع إلى الثاني عشر.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, كوريا الجنوبية
استطلاع: نحو خمس أطفال كوريا الجنوبية غير سعداء
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أفاد استطلاع أجرته وزارة الصحة والمركز الوطني لحقوق الطفل في كوريا الجنوبية، بأن نحو خمس الأطفال في البلاد غير سعداء.
وقالت وكالة "يونهاب"
إن ما يقرب من طفل واحد من بين كل 5 أطفال في كوريا الجنوبية غير سعيد، مشيرة إلى أن الضغط من أجل الأداء الجيد في المدرسة هو السبب الرئيس لذلك.
ويأتي الإعلان عن نتائج هذا الاستطلاع بالتزامن مع احتفال كوريا الجنوبية بيوم الطفل، وقال 81.4% ممن شملهم الاستطلاع إنهم إما "سعداء إلى حد ما" أو "سعداء جدا"، بينما قال 18.6% إنهم "ليسوا سعداء جدا" أو "غير سعداء على الإطلاق".
واختار 33.9% من الأطفال الذين قالوا إنهم غير سعداء، "الضغط من أجل الأداء الجيد في الدراسة" كسبب أول لعدم سعادتهم يليه الغموض بشأن المستقبل بنسبة 27.5%. ثم جاءت أسباب أخرى مثل الصعوبات الاقتصادية واضطرابات الأسرة والعلاقات الصعبة مع الأصدقاء وعدم الرضا عن مظهرهم الجسدي.
يشار إلى أنه تم إجراء الاستطلاع السنوي الأخير عبر الإنترنت في الفترة من 16 يوليو/تموز إلى 29 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي على 1.270 طفلا ومراهقا في الصفوف من الرابع إلى الثاني عشر.