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الأمن الأوكراني: اعتقال المدون شاريغ بتهمة الخيانة العظمى في إسبانيا
الأمن الأوكراني: اعتقال المدون شاريغ بتهمة الخيانة العظمى في إسبانيا
قالت إدارة أمن الدولة الأوكرانية (SBU)، اليوم الخميس، إن المدون والناشط السياسي الأوكراني أناتولي شاريغ، المشتبه في ارتكابه جريمة الخيانة، قد اعتقل في إسبانيا. 05.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-05T09:22+0000
2022-05-05T09:22+0000
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موسكو – سبوتنيك. وقال جهاز الأمن على قناته على "تلغرام" إن "المدون المؤيد لروسيا أناتولي شاريغ، الذي تشتبه إدارة أمن الدولة بارتكابه الخيانة العظمى، اعتقل في إسبانيا".وأضافت إدارة أمن الدولة أن ضباط إنفاذ القانون الإسبان قاموا باعتقال شاريغ بالتعاون الوثيق مع الخدمات الخاصة الأوكرانية.ويعد شاريغ مؤسس حزب "شارغ" السياسي، الذي أوقفت أنشطته بقرار من مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220503/الأمن-الروسي-يكتشف-مركز-تعذيب-أقامه-النازيون-الأوكرانيون-بالقرب-من-خيرسون-1061821130.html
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العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا

الأمن الأوكراني: اعتقال المدون شاريغ بتهمة الخيانة العظمى في إسبانيا

09:22 GMT 05.05.2022
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© Sputnik . Vladimir Trefilov
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قالت إدارة أمن الدولة الأوكرانية (SBU)، اليوم الخميس، إن المدون والناشط السياسي الأوكراني أناتولي شاريغ، المشتبه في ارتكابه جريمة الخيانة، قد اعتقل في إسبانيا.
موسكو – سبوتنيك. وقال جهاز الأمن على قناته على "تلغرام" إن "المدون المؤيد لروسيا أناتولي شاريغ، الذي تشتبه إدارة أمن الدولة بارتكابه الخيانة العظمى، اعتقل في إسبانيا".
وأضافت إدارة أمن الدولة أن ضباط إنفاذ القانون الإسبان قاموا باعتقال شاريغ بالتعاون الوثيق مع الخدمات الخاصة الأوكرانية.
الأمن الفيدرالي الروسي يمنع هجوما إرهابيا في القرم، روسيا 23 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
الأمن الروسي يكتشف مركز تعذيب أقامه النازيون الأوكرانيون بالقرب من خيرسون
3 مايو, 15:44 GMT
ويعد شاريغ مؤسس حزب "شارغ" السياسي، الذي أوقفت أنشطته بقرار من مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
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