الإمارات تعزو التوترات بالمنطقة إلى التهاون الدولي في التصدي لفكر الميليشيات
© AP Photo / Ryan Carterالقوات الإماراتية في اليمن
© AP Photo / Ryan Carter
اعتبر وزير الدولة الإماراتي لشؤون الدفاع، محمد بن أحمد البواردي، اليوم الخميس، أن ما تشهده المنطقة من توترات هو نتاج "تهاون دولي" في التصدي لفكر المليشيات.
القاهرة - سبوتنيك. وقال البواردي، في حوار مع وكالة الأنباء الإماراتية، إن "القوات المسلحة الإماراتية أظهرت جهوزية تامة في تعاملها مع التهديدات الأمنية الأخيرة التي استهدفت الدولة"، مشيراً إلى أن "تلك التهديدات لم تكن وليدة الصدفة، بل هي نتاج التهاون الدولي في التصدي للعديد من الخروقات الأمنية التي تسببت بها المليشيات المؤدلجة في أكثر من دولة في المنطقة منذ بداية الثمانينيات حتى اليوم".
وأضاف، أن "التحديات الأمنية التي فرضتها التطورات الأخيرة في المنطقة والعالم تتطلب مرونة أكبر في توسيع خيارات مصادر التسليح". مشدداً على أن "القوات المسلحة الإماراتية على أتم الاستعداد لمواجهة كافة التهديدات الأمنية التي قد تفرضها تغيرات المشهد الجيوسياسي في المنطقة والعالم".
وتابع البواردي، أنه "لم يعد خيار تعزيز قطاع الصناعات الدفاعية المحلي ترفاً، بل خياراً استراتيجياً تحتمه المعطيات التي تحكم هذا المشهد على المستوى العالمي"، مضيفاً بأن "القوات المسلحة الإماراتية ستواصل مساهمتها في تعزيز الأمن الإقليمي والعالمي من خلال التحالفات الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب والتطرف، وتحت مظلة الشرعية الدولية والإجماع الدولي".
يذكر أنه في يناير/كانون الثاني الماضي، شنت جماعة "أنصار الله" الحوثيين اليمنية عدة هجمات بصواريخ باليستية استهدفت مطاري دبي وأبوظبي ومصفاة النفط في المصفح وعدداً من المواقع والمنشآت المهمة والحساسة، فيما أعلنت إمارة أبوظبي حينها انفجار 3 صهاريج نقل محروقات بترولية، ووقوع حريق في منطقة إنشاءات جديدة قرب مطار أبوظبي، الأمر الذي أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ستة آخرين.
وتشارك الإمارات منذ عام 2015 في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن دعما للحكومة اليمنية ضد الحوثيين.
وأضاف، أن "التحديات الأمنية التي فرضتها التطورات الأخيرة في المنطقة والعالم تتطلب مرونة أكبر في توسيع خيارات مصادر التسليح". مشدداً على أن "القوات المسلحة الإماراتية على أتم الاستعداد لمواجهة كافة التهديدات الأمنية التي قد تفرضها تغيرات المشهد الجيوسياسي في المنطقة والعالم".
وتابع البواردي، أنه "لم يعد خيار تعزيز قطاع الصناعات الدفاعية المحلي ترفاً، بل خياراً استراتيجياً تحتمه المعطيات التي تحكم هذا المشهد على المستوى العالمي"، مضيفاً بأن "القوات المسلحة الإماراتية ستواصل مساهمتها في تعزيز الأمن الإقليمي والعالمي من خلال التحالفات الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب والتطرف، وتحت مظلة الشرعية الدولية والإجماع الدولي".
يذكر أنه في يناير/كانون الثاني الماضي، شنت جماعة "أنصار الله" الحوثيين اليمنية عدة هجمات بصواريخ باليستية استهدفت مطاري دبي وأبوظبي ومصفاة النفط في المصفح وعدداً من المواقع والمنشآت المهمة والحساسة، فيما أعلنت إمارة أبوظبي حينها انفجار 3 صهاريج نقل محروقات بترولية، ووقوع حريق في منطقة إنشاءات جديدة قرب مطار أبوظبي، الأمر الذي أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ستة آخرين.
وتشارك الإمارات منذ عام 2015 في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن دعما للحكومة اليمنية ضد الحوثيين.