https://arabic.sputniknews.com/20220505/الاتحاد-الأوروبي-يدعو-إلى-الاستثمار-والإصلاحات-في-أوكرانيا-لتسهيل-انضمامها-إليه-1061878364.html

الاتحاد الأوروبي يدعو إلى الاستثمار والإصلاحات في أوكرانيا لتسهيل انضمامها إليه

الاتحاد الأوروبي يدعو إلى الاستثمار والإصلاحات في أوكرانيا لتسهيل انضمامها إليه

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، عقب نتائج مؤتمر وارسو للمانحين لدعم أوكرانيا، إن الاتحاد الأوروبي يؤيد البدء المبكر للاستثمارات والإصلاحات... 05.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-05T14:00+0000

2022-05-05T14:00+0000

2022-05-05T14:00+0000

العالم

المفوضية الأوروبية

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وقالت فون دير لاين في مؤتمر صحفي مشترك مع المشاركين في المنتدى: "نحلم ببداية مبكرة للاستثمارات والإصلاحات في أوكرانيا والتي ستجلب البلد إلى الاتحاد الأوروبي".وسلم فلاديمير زيلينسكي، منتصف شهر نيسان/ أبريل، رئيس ممثلية الاتحاد الأوروبي لدى أوكرانيا، ماتي ماسيكاس، طلبا لحصول أوكرانيا على صفة مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي.وقال زيلينسكي، قبل تسليم الطلب، في فيديو نشر على قناة "تلغرام" الخاصة به: "حتى هذه المرحلة من الحصول على صفة مرشح الاتحاد الأوروبي، يستغرق مثل هذا الإجراء سنوات للرد، وأود أن أشكركم على هذه السرعة، ليس فقط فريقنا، الذي استجاب بسرعة، ولكن أيضًا فريقكم الكبير، الذي يمنحنا الفرصة للقيام بهذا الإجراء في غضون أسابيع أو شهرين".هذا وتتواصل، منذ يوم 24 شباط/فبراير الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.واعتبارًا من يوم 25 آذار/مارس، أكملت القوات المسلحة، بحسب وزارة الدفاع الروسية، المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علما بأن الهدف الرئيسي للعملية، كما أعلنته الوزارة، هو تحرير إقليم دونباس.من جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220412/زيلينسكي-يحث-الاتحاد-الأوروبي-على-تحديد-مواعيد-نهائية-للتخلي-عن-الغاز-والنفط-الروسيين-1061107259.html

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العالم, المفوضية الأوروبية