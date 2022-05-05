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الحرس الوطني الروسي يعلن القضاء على زعيم خلية الدفاع الإقليمي الأوكراني في منطقة خاركوف
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الحرس الوطني الروسي يعلن القضاء على زعيم خلية الدفاع الإقليمي الأوكراني في منطقة خاركوف
الحرس الوطني الروسي يعلن القضاء على زعيم خلية الدفاع الإقليمي الأوكراني في منطقة خاركوف
أعلن الحرس الوطني الروسي، اليوم الخميس، القضاء على زعيم خلية الدفاع الإقليمي الأوكراني في منطقة خاركوف. 05.05.2022, سبوتنيك عربي
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الحرس الوطني الروسي يعلن القضاء على زعيم خلية الدفاع الإقليمي الأوكراني في منطقة خاركوف

12:50 GMT 05.05.2022
© Sputnik . Aleksei Sukhorukov / الذهاب إلى بنك الصورأفراد الحرس الوطني الروسي
أفراد الحرس الوطني الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2022
© Sputnik . Aleksei Sukhorukov
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أعلن الحرس الوطني الروسي، اليوم الخميس، القضاء على زعيم خلية الدفاع الإقليمي الأوكراني في منطقة خاركوف.
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