https://arabic.sputniknews.com/20220505/الحرس-الوطني-الروسي-يعلن-القضاء-على-زعيم-خلية-الدفاع-الإقليمي-الأوكراني-في-منطقة-خاركوف-1061875043.html
الحرس الوطني الروسي يعلن القضاء على زعيم خلية الدفاع الإقليمي الأوكراني في منطقة خاركوف
الحرس الوطني الروسي يعلن القضاء على زعيم خلية الدفاع الإقليمي الأوكراني في منطقة خاركوف
أعلن الحرس الوطني الروسي، اليوم الخميس، القضاء على زعيم خلية الدفاع الإقليمي الأوكراني في منطقة خاركوف. 05.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-05T12:50+0000
2022-05-05T12:50+0000
2022-05-05T12:50+0000
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روسيا
الحرس الوطني الروسي يعلن القضاء على زعيم خلية الدفاع الإقليمي الأوكراني في منطقة خاركوف
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أعلن الحرس الوطني الروسي، اليوم الخميس، القضاء على زعيم خلية الدفاع الإقليمي الأوكراني في منطقة خاركوف.