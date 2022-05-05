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الحكومة الأردنية توضح حقيقة انقطاع الدجاج عن الأسواق
الحكومة الأردنية توضح حقيقة انقطاع الدجاج عن الأسواق
كشفت الحكومة الأردنية، اليوم الخميس، حقيقة مزاعم تحدثت عن انقطاع توفير الدجاج عن الأسواق. 05.05.2022, سبوتنيك عربي
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ونقلت صحيفة "السوسنة" عن المتحدث باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، ينال البرماوي، قوله إنه لا صحة إطلاقا لانقطاع الدجاج عن الأسواق منذ 20 يوما.وأكد البرماوي وفرة الدجاج في السوق المحلي، كما أن فرق الرقابة على الأسواق تنفذ حملات مكثفة على المحلات التجارية بما في ذلك سلاسل تورديد الدجاج الطازج.وتنبأ البرماوي بارتفاع كميات إنتاج الدواجن الموردة للسوق بعد عطلة عيد الفطر، مشيرا إلى أن الكميات التي طرحت خلال الأيام الماضية تغطي حاجة السوق ولم يحدث نقص كما تم تداوله من قبل البعض.ويأتي استمرار توافر كميات كافية من الدجاج في السوق الأردني رغم أن الشركات والمسالخ خفضت طاقاتها الإنتاجية بسبب العطلة ولغايات أعمال الصيانة بما فيها مسلخ أمانة عمان الكبرى الذي سيستأنف العمل اعتبارا من بعد غد السبت، على حد قول البرماوي.وطمأن البرماوي الشعب الأردني بأنه، ومن خلال عمليات المتابعة اليومية للسوق، بلغت كميات الإنتاج والموردة للسوق اليوم الخميس 600 ألف طير دجاج منها 400 ألف طير دجاج طازج و200 ألف طير للنتافات.واختتم المتحدث قوله بالتشديد على التزام الأسواق بنسبة كبيرة بالسقوف السعرية المحددة للدجاج الطازج بدينارين والنتافات بدينار و65 قرشا الكليو، كما يتم تحرير المخالفات بحق كل من لا يلتزم بتلك السقوف السعرية.
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العالم العربي, أخبار الأردن

الحكومة الأردنية توضح حقيقة انقطاع الدجاج عن الأسواق

12:04 GMT 05.05.2022
© Sputnik . Николай Хижняк / الذهاب إلى بنك الصوردجاج
دجاج - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2022
© Sputnik . Николай Хижняк
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كشفت الحكومة الأردنية، اليوم الخميس، حقيقة مزاعم تحدثت عن انقطاع توفير الدجاج عن الأسواق.
ونقلت صحيفة "السوسنة" عن المتحدث باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، ينال البرماوي، قوله إنه لا صحة إطلاقا لانقطاع الدجاج عن الأسواق منذ 20 يوما.
وأكد البرماوي وفرة الدجاج في السوق المحلي، كما أن فرق الرقابة على الأسواق تنفذ حملات مكثفة على المحلات التجارية بما في ذلك سلاسل تورديد الدجاج الطازج.
وتنبأ البرماوي بارتفاع كميات إنتاج الدواجن الموردة للسوق بعد عطلة عيد الفطر، مشيرا إلى أن الكميات التي طرحت خلال الأيام الماضية تغطي حاجة السوق ولم يحدث نقص كما تم تداوله من قبل البعض.
ويأتي استمرار توافر كميات كافية من الدجاج في السوق الأردني رغم أن الشركات والمسالخ خفضت طاقاتها الإنتاجية بسبب العطلة ولغايات أعمال الصيانة بما فيها مسلخ أمانة عمان الكبرى الذي سيستأنف العمل اعتبارا من بعد غد السبت، على حد قول البرماوي.
وطمأن البرماوي الشعب الأردني بأنه، ومن خلال عمليات المتابعة اليومية للسوق، بلغت كميات الإنتاج والموردة للسوق اليوم الخميس 600 ألف طير دجاج منها 400 ألف طير دجاج طازج و200 ألف طير للنتافات.
واختتم المتحدث قوله بالتشديد على التزام الأسواق بنسبة كبيرة بالسقوف السعرية المحددة للدجاج الطازج بدينارين والنتافات بدينار و65 قرشا الكليو، كما يتم تحرير المخالفات بحق كل من لا يلتزم بتلك السقوف السعرية.
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