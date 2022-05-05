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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220505/الدفاع-الروسية-موسكو-قدمت-أكثر-من-17-ألف-طن-من-المساعدات-الإنسانية-إلى-أوكرانيا--1061860066.html
الدفاع الروسية: موسكو قدمت أكثر من 17 ألف طن من المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا
الدفاع الروسية: موسكو قدمت أكثر من 17 ألف طن من المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا
قال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الخميس، إن روسيا سلمت منذ 2 مارس/ آذار ما يقرب من 17500 طن من الشحنات الإنسانية إلى... 05.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-05T05:32+0000
2022-05-05T05:32+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال ميزينتسيف، الذي يرأس أيضا مقر تنسيق الاستجابة الإنسانية الروسي: "ابتداء من 2 مارس 2022، قامت روسيا الاتحادية بالفعل بتسليم 17567.6 طن من الضروريات والمواد الغذائية والأدوية والإمدادات الطبية إلى أوكرانيا".وأضاف أنه خلال اليوم الماضي، عقدت خمس فعاليات إنسانية في مناطق زابوروجيه وخاركوف وخيرسون، تم خلالها تقديم 195 طنا من المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين.وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتطرفة.
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أخبار أوكرانيا

الدفاع الروسية: موسكو قدمت أكثر من 17 ألف طن من المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا

05:32 GMT 05.05.2022
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصورالعقيد ميخائيل ميزينتسيف، رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، في إحاطة عن وقف إطلاق النار من أجل إجلاء المدنيين في فولنوفاخا وماريوبول، روسيا5 مارس 2022
العقيد ميخائيل ميزينتسيف، رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، في إحاطة عن وقف إطلاق النار من أجل إجلاء المدنيين في فولنوفاخا وماريوبول، روسيا5 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2022
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation
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قال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الخميس، إن روسيا سلمت منذ 2 مارس/ آذار ما يقرب من 17500 طن من الشحنات الإنسانية إلى أوكرانيا.
موسكو - سبوتنيك. وقال ميزينتسيف، الذي يرأس أيضا مقر تنسيق الاستجابة الإنسانية الروسي: "ابتداء من 2 مارس 2022، قامت روسيا الاتحادية بالفعل بتسليم 17567.6 طن من الضروريات والمواد الغذائية والأدوية والإمدادات الطبية إلى أوكرانيا".
وأضاف أنه خلال اليوم الماضي، عقدت خمس فعاليات إنسانية في مناطق زابوروجيه وخاركوف وخيرسون، تم خلالها تقديم 195 طنا من المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين.
وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتطرفة.
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