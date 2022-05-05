https://arabic.sputniknews.com/20220505/الدفاع-الروسية-موسكو-قدمت-أكثر-من-17-ألف-طن-من-المساعدات-الإنسانية-إلى-أوكرانيا--1061860066.html
الدفاع الروسية: موسكو قدمت أكثر من 17 ألف طن من المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا
الدفاع الروسية: موسكو قدمت أكثر من 17 ألف طن من المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا
قال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الخميس، إن روسيا سلمت منذ 2 مارس/ آذار ما يقرب من 17500 طن من الشحنات الإنسانية إلى... 05.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-05T05:32+0000
2022-05-05T05:32+0000
2022-05-05T05:32+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال ميزينتسيف، الذي يرأس أيضا مقر تنسيق الاستجابة الإنسانية الروسي: "ابتداء من 2 مارس 2022، قامت روسيا الاتحادية بالفعل بتسليم 17567.6 طن من الضروريات والمواد الغذائية والأدوية والإمدادات الطبية إلى أوكرانيا".وأضاف أنه خلال اليوم الماضي، عقدت خمس فعاليات إنسانية في مناطق زابوروجيه وخاركوف وخيرسون، تم خلالها تقديم 195 طنا من المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين.وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتطرفة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
الدفاع الروسية: موسكو قدمت أكثر من 17 ألف طن من المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا
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قال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الخميس، إن روسيا سلمت منذ 2 مارس/ آذار ما يقرب من 17500 طن من الشحنات الإنسانية إلى أوكرانيا.
موسكو - سبوتنيك
. وقال ميزينتسيف، الذي يرأس أيضا مقر تنسيق الاستجابة الإنسانية الروسي: "ابتداء من 2 مارس 2022، قامت روسيا الاتحادية بالفعل بتسليم 17567.6 طن من الضروريات والمواد الغذائية والأدوية والإمدادات الطبية إلى أوكرانيا".
وأضاف أنه خلال اليوم الماضي، عقدت خمس فعاليات إنسانية في مناطق زابوروجيه وخاركوف وخيرسون، تم خلالها تقديم 195 طنا من المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين.
وتواصل القوات الروسية
وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتطرفة.