https://arabic.sputniknews.com/20220505/الرئيس-الألماني-يجري-محادثات-هاتفية-مع-زيلينسكي-بعد-فضيحة-دبلوماسية-1061876535.html
الرئيس الألماني يجري محادثات هاتفية مع زيلينسكي بعد فضيحة دبلوماسية
الرئيس الألماني يجري محادثات هاتفية مع زيلينسكي بعد فضيحة دبلوماسية
أجرى الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، اليوم الخميس، محادثة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ناقش خلالها الجانبان "سوء فهم من الماضي". 05.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-05T13:33+0000
2022-05-05T13:33+0000
2022-05-05T13:33+0000
العالم
فرانك فالتر شتاينماير
فلاديمير زيلينسكي
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برلين - سبوتنيك. وأفاد مكتب الرئيس الألماني أن هذه أول محادثة هاتفية بين الرئيسين منذ اندلاع سلسلة من الفضائح السياسية والدبلوماسية بين برلين وكييف، بعد أن رفضت السلطات الأوكرانية زيارة شتاينماير في أبريل / نيسان، ليصرح بعدها المستشار الألماني أولاف شولتز أنه لا يخطط بعد لزيارة أوكرانيا.وناقش شتاينماير وزيلينسكي خلال الاتصال الهاتفي "سوء الفهم"، ودعا زيلينسكي شخصيا شولتز والقيادة الألمانية بأكملها لزيارة كييف، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.ووفقًا لصحيفة "دير شبيغل" الألمانية استمرت المحادثة 45 دقيقة، حيث أكد شتاينماير لزيلينسكي دعم ألمانيا الكامل لأوكرانيا.وكان المستشار الألماني، أولاف شولتز، قد أعلن يوم الاثنين، عن رفضه الذهاب إلى أوكرانيا لمقابلة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.وعلق شولتز خلال مقابلة خاصة مع قناة " ZDF" الألمانية عن إمكانية زيارة أوكرانيا، قائلا: "لن أذهب إلى كييف بعد رفض استقبال شتاينماير"، معتبرا ما حدث أمرا مهما للغاية".
https://arabic.sputniknews.com/20220426/ألمانيا-تنوي-تسليم-دبابات-إلى-أوكرانيا-1061618018.html
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العالم, فرانك فالتر شتاينماير, فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الألماني يجري محادثات هاتفية مع زيلينسكي بعد فضيحة دبلوماسية
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أجرى الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، اليوم الخميس، محادثة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ناقش خلالها الجانبان "سوء فهم من الماضي".
برلين - سبوتنيك. وأفاد مكتب الرئيس الألماني أن هذه أول محادثة هاتفية بين الرئيسين منذ اندلاع سلسلة من الفضائح السياسية والدبلوماسية بين برلين وكييف، بعد أن رفضت السلطات الأوكرانية زيارة شتاينماير في أبريل / نيسان، ليصرح بعدها المستشار الألماني أولاف شولتز أنه لا يخطط بعد لزيارة أوكرانيا.
وناقش شتاينماير وزيلينسكي خلال الاتصال الهاتفي "سوء الفهم"، ودعا زيلينسكي شخصيا شولتز والقيادة الألمانية بأكملها لزيارة كييف، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
ووفقًا لصحيفة "دير شبيغل" الألمانية استمرت المحادثة 45 دقيقة، حيث أكد شتاينماير لزيلينسكي دعم ألمانيا الكامل لأوكرانيا.
وكان المستشار الألماني، أولاف شولتز
، قد أعلن يوم الاثنين، عن رفضه الذهاب إلى أوكرانيا لمقابلة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.
وعلق
شولتز خلال مقابلة خاصة مع قناة " ZDF" الألمانية عن إمكانية زيارة أوكرانيا، قائلا: "لن أذهب إلى كييف بعد رفض استقبال شتاينماير"، معتبرا ما حدث أمرا مهما للغاية".