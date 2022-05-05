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الرئيس الصربي: بلادنا ستبقى دولة محايدة ولن ندخل في أحلاف ضد أحد
الرئيس الصربي: بلادنا ستبقى دولة محايدة ولن ندخل في أحلاف ضد أحد
أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، اليوم الخميس، أن بلاده ستبقى بلدا محايدا عسكريا ولن تدخل في أحلاف عسكرية ضد أحد. 05.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-05T09:31+0000
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وقال فوتشيتش خلال زيارة إلى ألمانيا التقى المستشار أولاف شولتز، إن "صربيا دولة عسكرية محايدة وستظل كذلك".وأضاف فوتشيتش: "لا أعرف ما هي المنعطفات التي نتحدث عنها، لأن صربيا تسير على الطريق الأوروبي ولن تتحول في أي اتجاه آخر. هذا ما يهم سياستنا وبقدر ما يتعلق الأمر بحيادنا العسكري".وتابع قائلا: "منذ 70 يومًا كان أستمع إلى روايات مفادها أن بلغراد ستغير مسارها السياسي مع بداية الأزمة في أوكرانيا لكننا بقينا على موقفنا".
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الرئيس الصربي: بلادنا ستبقى دولة محايدة ولن ندخل في أحلاف ضد أحد

09:31 GMT 05.05.2022
© AP Photo / Giannis Papanikosالرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش
الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2022
© AP Photo / Giannis Papanikos
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أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، اليوم الخميس، أن بلاده ستبقى بلدا محايدا عسكريا ولن تدخل في أحلاف عسكرية ضد أحد.
وقال فوتشيتش خلال زيارة إلى ألمانيا التقى المستشار أولاف شولتز، إن "صربيا دولة عسكرية محايدة وستظل كذلك".
وأضاف فوتشيتش: "لا أعرف ما هي المنعطفات التي نتحدث عنها، لأن صربيا تسير على الطريق الأوروبي ولن تتحول في أي اتجاه آخر. هذا ما يهم سياستنا وبقدر ما يتعلق الأمر بحيادنا العسكري".
وتابع قائلا: "منذ 70 يومًا كان أستمع إلى روايات مفادها أن بلغراد ستغير مسارها السياسي مع بداية الأزمة في أوكرانيا لكننا بقينا على موقفنا".
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