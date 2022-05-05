عربي
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220505/السفارة-الروسية-في-واشنطن-لن-يصل-الضغط-الأمريكي-إلى-أهدافه-1061859439.html
السفارة الروسية في واشنطن: الضغط الأمريكي على موسكو لن يحقق أهدافه
السفارة الروسية في واشنطن: الضغط الأمريكي على موسكو لن يحقق أهدافه
قالت السفارة الروسية في الولايات المتحدة، اليوم الخميس، إن الضغط الأمريكي لن يصل إلى أهدافه، فتعزيز الروبل يشير إلى استقرار القطاع المالي والاقتصاد الروسي ككل. 05.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-05T01:56+0000
2022-05-05T02:34+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العقوبات الأمريكية ضد روسيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102574/52/1025745248_0:49:2150:1258_1920x0_80_0_0_bbd5f7007a804d02c5163f4b28102f25.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقالت السفارة الروسية في بيان: "نحث زملائنا الأمريكيين على التخلي عن مثل هذا المسار الذي يؤدي إلى نتائج عكسية."وأضاف البيان: "تدابير الضغط لن تحقق أهدافها. يشهد التعزيز المستمر للروبل على استقرار القطاع المالي الروسي واقتصاد الاتحاد الروسي ككل".ولفتت السفارة الروسية إلى إن "خبراء من الدول الغربية أنفسهم يعترفون بذلك".وقالت أيضا إن الولايات المتحدة تدرك أن العقوبات المفروضة على روسيا في قطاع الطاقة تؤدي إلى عدم الاستقرار في سوق الهيدروكربونات وزيادة تكلفة الوقود.وأعلنت الدول الغربية عن سلسلة من العقوبات الجديدة ضد روسيا بسبب العملية العسكرية الخاصة لموسكو في أوكرانيا.وتدعم الولايات المتحدة بنشاط مسار رفض إمدادات النفط والغاز من روسيا، وتدعو المنتجين البديلين إلى زيادة إنتاجهم.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة الأجل للغرب، ووجهت العقوبات ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأسره. ووفقا لبوتين، فإن الهدف الرئيسي للغرب هو تفاقم حياة الملايين من الناس.وقال إن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قد تخلفا فعليا عن الوفاء بالتزاماتهما تجاه روسيا، مما جمد احتياطياتها من النقد الأجنبي.
https://arabic.sputniknews.com/20220502/وزير-إيطالي-يقترح-السماح-للشركات-بالدفع-بالروبل-مقابل-موارد-الطاقة-الروسية-مؤقتا-1061800148.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102574/52/1025745248_205:0:1946:1306_1920x0_80_0_0_c163c87e10e2746e87c74237d47a74a1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العقوبات الأمريكية ضد روسيا, أخبار أوكرانيا

السفارة الروسية في واشنطن: الضغط الأمريكي على موسكو لن يحقق أهدافه

01:56 GMT 05.05.2022 (تم التحديث: 02:34 GMT 05.05.2022)
© AFP 2022 / Shawn Thewالسفارة الروسية في واشنطن
السفارة الروسية في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2022
© AFP 2022 / Shawn Thew
تابعنا عبرTelegram
قالت السفارة الروسية في الولايات المتحدة، اليوم الخميس، إن الضغط الأمريكي لن يصل إلى أهدافه، فتعزيز الروبل يشير إلى استقرار القطاع المالي والاقتصاد الروسي ككل.
موسكو - سبوتنيك. وقالت السفارة الروسية في بيان: "نحث زملائنا الأمريكيين على التخلي عن مثل هذا المسار الذي يؤدي إلى نتائج عكسية."
علم إيطاليا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2022
وزير إيطالي يقترح السماح للشركات بالدفع بالروبل مقابل موارد الطاقة الروسية "مؤقتا"
2 مايو, 15:18 GMT
وأضاف البيان: "تدابير الضغط لن تحقق أهدافها. يشهد التعزيز المستمر للروبل على استقرار القطاع المالي الروسي واقتصاد الاتحاد الروسي ككل".
ولفتت السفارة الروسية إلى إن "خبراء من الدول الغربية أنفسهم يعترفون بذلك".
وقالت أيضا إن الولايات المتحدة تدرك أن العقوبات المفروضة على روسيا في قطاع الطاقة تؤدي إلى عدم الاستقرار في سوق الهيدروكربونات وزيادة تكلفة الوقود.
وأعلنت الدول الغربية عن سلسلة من العقوبات الجديدة ضد روسيا بسبب العملية العسكرية الخاصة لموسكو في أوكرانيا.
وتدعم الولايات المتحدة بنشاط مسار رفض إمدادات النفط والغاز من روسيا، وتدعو المنتجين البديلين إلى زيادة إنتاجهم.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة الأجل للغرب، ووجهت العقوبات ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأسره. ووفقا لبوتين، فإن الهدف الرئيسي للغرب هو تفاقم حياة الملايين من الناس.
وقال إن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قد تخلفا فعليا عن الوفاء بالتزاماتهما تجاه روسيا، مما جمد احتياطياتها من النقد الأجنبي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боец МВД ЛНР возле отделения полиции в Купянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 20:24 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала