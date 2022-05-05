https://arabic.sputniknews.com/20220505/السفارة-الروسية-في-واشنطن-لن-يصل-الضغط-الأمريكي-إلى-أهدافه-1061859439.html
السفارة الروسية في واشنطن: الضغط الأمريكي على موسكو لن يحقق أهدافه
السفارة الروسية في واشنطن: الضغط الأمريكي على موسكو لن يحقق أهدافه
قالت السفارة الروسية في الولايات المتحدة، اليوم الخميس، إن الضغط الأمريكي لن يصل إلى أهدافه، فتعزيز الروبل يشير إلى استقرار القطاع المالي والاقتصاد الروسي ككل. 05.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-05T01:56+0000
2022-05-05T01:56+0000
2022-05-05T02:34+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العقوبات الأمريكية ضد روسيا
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقالت السفارة الروسية في بيان: "نحث زملائنا الأمريكيين على التخلي عن مثل هذا المسار الذي يؤدي إلى نتائج عكسية."وأضاف البيان: "تدابير الضغط لن تحقق أهدافها. يشهد التعزيز المستمر للروبل على استقرار القطاع المالي الروسي واقتصاد الاتحاد الروسي ككل".ولفتت السفارة الروسية إلى إن "خبراء من الدول الغربية أنفسهم يعترفون بذلك".وقالت أيضا إن الولايات المتحدة تدرك أن العقوبات المفروضة على روسيا في قطاع الطاقة تؤدي إلى عدم الاستقرار في سوق الهيدروكربونات وزيادة تكلفة الوقود.وأعلنت الدول الغربية عن سلسلة من العقوبات الجديدة ضد روسيا بسبب العملية العسكرية الخاصة لموسكو في أوكرانيا.وتدعم الولايات المتحدة بنشاط مسار رفض إمدادات النفط والغاز من روسيا، وتدعو المنتجين البديلين إلى زيادة إنتاجهم.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة الأجل للغرب، ووجهت العقوبات ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأسره. ووفقا لبوتين، فإن الهدف الرئيسي للغرب هو تفاقم حياة الملايين من الناس.وقال إن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قد تخلفا فعليا عن الوفاء بالتزاماتهما تجاه روسيا، مما جمد احتياطياتها من النقد الأجنبي.
https://arabic.sputniknews.com/20220502/وزير-إيطالي-يقترح-السماح-للشركات-بالدفع-بالروبل-مقابل-موارد-الطاقة-الروسية-مؤقتا-1061800148.html
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العقوبات الأمريكية ضد روسيا, أخبار أوكرانيا
السفارة الروسية في واشنطن: الضغط الأمريكي على موسكو لن يحقق أهدافه
01:56 GMT 05.05.2022 (تم التحديث: 02:34 GMT 05.05.2022) تابعنا عبر
قالت السفارة الروسية في الولايات المتحدة، اليوم الخميس، إن الضغط الأمريكي لن يصل إلى أهدافه، فتعزيز الروبل يشير إلى استقرار القطاع المالي والاقتصاد الروسي ككل.
موسكو - سبوتنيك
. وقالت السفارة الروسية في بيان: "نحث زملائنا الأمريكيين على التخلي عن مثل هذا المسار الذي يؤدي إلى نتائج عكسية."
وأضاف البيان: "تدابير الضغط لن تحقق أهدافها. يشهد التعزيز المستمر للروبل على استقرار القطاع المالي الروسي واقتصاد الاتحاد الروسي ككل".
ولفتت السفارة الروسية إلى إن "خبراء من الدول الغربية أنفسهم يعترفون بذلك".
وقالت أيضا إن الولايات المتحدة تدرك أن العقوبات المفروضة على روسيا
في قطاع الطاقة تؤدي إلى عدم الاستقرار في سوق الهيدروكربونات وزيادة تكلفة الوقود.
وأعلنت الدول الغربية عن سلسلة من العقوبات الجديدة ضد روسيا بسبب العملية العسكرية الخاصة لموسكو في أوكرانيا.
وتدعم الولايات المتحدة بنشاط مسار رفض إمدادات النفط والغاز من روسيا، وتدعو المنتجين البديلين إلى زيادة إنتاجهم.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة الأجل للغرب، ووجهت العقوبات ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأسره. ووفقا لبوتين، فإن الهدف الرئيسي للغرب هو تفاقم حياة الملايين من الناس.
وقال إن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قد تخلفا فعليا عن الوفاء بالتزاماتهما تجاه روسيا، مما جمد احتياطياتها من النقد الأجنبي.