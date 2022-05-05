https://arabic.sputniknews.com/20220505/السفير-الروسي-الآثار-السوفيتية-في-ألمانيا-تحت-حماية-الشرطة---1061865108.html
السفير الروسي: الآثار السوفيتية في ألمانيا تحت حماية الشرطة
السفير الروسي: الآثار السوفيتية في ألمانيا تحت حماية الشرطة
قال السفير الروسي لدى برلين، سيرغي نيتشايف، إن الآثار السوفيتية في ألمانيا أصبحت الآن تحت سيطرة خاصة وحماية من الشرطة. 05.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-05T09:03+0000
2022-05-05T09:03+0000
2022-05-05T09:04+0000
روسيا
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وأضاف: "نعرب عن امتناننا لوكالات إنفاذ القانون الألمانية، التي تتخذ التدابير اللازمة لضمان سلامة الآثار والنصب التذكارية التي تم تخريبها في الماضي القريب".وتابع: "لكن بفضل جهود السلطات المحلية، تم القضاء على المعتدين على هذه النقوش على الفور. الآن يتم أخذ الآثار تحت حماية خاصة. الشرطة هي الضامن في هذا الصدد".وأكد الدبلوماسي: "نحن ممتنون للشرطة ووكالات إنفاذ القانون في ألمانيا، التي تتخذ تدابير قوية للغاية لضمان حماية المعالم الرئيسية للحرب الوطنية العظمى".
https://arabic.sputniknews.com/20220504/غازبروم-ألمانيا-توقف-الضخ-العكسي-للغاز-الروسي-إلى-بولندا-عبر-أنابيب-يامال-أوروبا---1061844418.html
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روسيا
السفير الروسي: الآثار السوفيتية في ألمانيا تحت حماية الشرطة
09:03 GMT 05.05.2022 (تم التحديث: 09:04 GMT 05.05.2022) تابعنا عبر
قال السفير الروسي لدى برلين، سيرغي نيتشايف، إن الآثار السوفيتية في ألمانيا أصبحت الآن تحت سيطرة خاصة وحماية من الشرطة.
وأضاف: "نعرب عن امتناننا لوكالات إنفاذ القانون الألمانية، التي تتخذ التدابير اللازمة لضمان سلامة الآثار والنصب التذكارية التي تم تخريبها في الماضي القريب".
وتابع: "لكن بفضل جهود السلطات المحلية، تم القضاء على المعتدين على هذه النقوش على الفور. الآن يتم أخذ الآثار تحت حماية خاصة. الشرطة هي الضامن في هذا الصدد".
وأكد الدبلوماسي: "نحن ممتنون للشرطة ووكالات إنفاذ القانون في ألمانيا، التي تتخذ تدابير قوية للغاية لضمان حماية المعالم الرئيسية للحرب الوطنية العظمى".