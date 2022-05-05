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https://arabic.sputniknews.com/20220505/الشرطة-الإسرائيلية-تقول-إن-شخصين-نفذا-عملية-إلعاد-ونجمة-داود-تؤكد-مقتل-3-إسرائيليين-1061889241.html
الشرطة الإسرائيلية تقول إن شخصين نفذا عملية إلعاد... ونجمة داود تؤكد مقتل 3 إسرائيليين
الشرطة الإسرائيلية تقول إن شخصين نفذا عملية إلعاد... ونجمة داود تؤكد مقتل 3 إسرائيليين
أكدت الشرطة الإسرائيلية، أن عملية إلعاد نفذها شخصان أحدهما بسلاح ناري والآخر بسلاح أبيض. فيما أفادت نجمة داود الحمراء بمقتل 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين كحصيلة... 05.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-05T18:51+0000
2022-05-05T18:51+0000
العالم
إسرائيل
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رام الله - سبوتنيك. وأوضحت الشرطة الإسرائيلية، في بيان، أن "عملية إلعاد نفذها شخصان أحدهما بسلاح ناري والآخر ببلطة".وأكدت نجمة داود الحمراء الإسرائيلية، أن "حصيلة عملية إلعاد: مقتل ثلاثة إسرائيليين وإصابة اثنين بجروح خطيرة وآخر بحالة متوسطة وإصابة وصفت بالطفيفة".وتشهد مدينة القدس توترات منذ بداية رمضان على خلفية مواجهات بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية عقب اقتحام الأخيرة وعشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى واعتقال العشرات، ما قوبل بإدانات عربية وإسلامية واسعة.
https://arabic.sputniknews.com/20220505/هيئة-البث-الإسرائيلية-إصابة-6-أشخاص-شرقي-تل-أبيب-بعد-اعتداء-نفذه-مجهول-بفأس-1061888398.html
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العالم, إسرائيل

الشرطة الإسرائيلية تقول إن شخصين نفذا عملية إلعاد... ونجمة داود تؤكد مقتل 3 إسرائيليين

18:51 GMT 05.05.2022
© Sputnik . Issam Al-Rimawi الوضع في رام الله، الضفة الغربية ديسمبر/ كانون الأول 2017
 الوضع في رام الله، الضفة الغربية ديسمبر/ كانون الأول 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2022
© Sputnik . Issam Al-Rimawi
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أكدت الشرطة الإسرائيلية، أن عملية إلعاد نفذها شخصان أحدهما بسلاح ناري والآخر بسلاح أبيض. فيما أفادت نجمة داود الحمراء بمقتل 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين كحصيلة للاعتداء.
رام الله - سبوتنيك. وأوضحت الشرطة الإسرائيلية، في بيان، أن "عملية إلعاد نفذها شخصان أحدهما بسلاح ناري والآخر ببلطة".

وأكدت نجمة داود الحمراء الإسرائيلية، أن "حصيلة عملية إلعاد: مقتل ثلاثة إسرائيليين وإصابة اثنين بجروح خطيرة وآخر بحالة متوسطة وإصابة وصفت بالطفيفة".
وتشهد مدينة القدس توترات منذ بداية رمضان على خلفية مواجهات بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية عقب اقتحام الأخيرة وعشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى واعتقال العشرات، ما قوبل بإدانات عربية وإسلامية واسعة.
قوات الشرطة الإسرائيلية عند حاجز قلنديا الفاصل بين القدس ورام الله، الضفة الغربية، فلسطين 19 يوليو/ تموز 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2022
هيئة البث الإسرائيلية: مقتل 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة قرب تل أبيب بعد اعتداء نفذه مجهول
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