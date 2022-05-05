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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220505/الطوارئ-الروسية-200-ألف-طفل-لاجئ-وصلوا-إلى-روسيا-من-دونيتسك-ولوغانسك-1061865836.html
الطوارئ الروسية: 200 ألف طفل لاجئ وصلوا إلى روسيا من دونيتسك ولوغانسك
الطوارئ الروسية: 200 ألف طفل لاجئ وصلوا إلى روسيا من دونيتسك ولوغانسك
أعلن ممثل خدمات الطوارئ الروسية عن وصول ما يقارب 200 ألف لاجئ من الأطفال من جمهورية دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين إلى روسيا. 05.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-05T09:15+0000
2022-05-05T09:15+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وقال ممثل خدمات الطوارئ لوكالة "سبوتنيك": "في المجموع، عبر نحو 199.7 ألف طفل حدود روسيا في بداية الصراع بينهم 2.1 ألف خلال اليوم الماضي".وأضاف أن إجمالي عدد اللاجئين الذين وصلوا إلى روسيا بلغ 1.13 مليون شخص، حيث يوجد أكثر من 33 ألف منهم في 509 مراكز إيواء مؤقتة في 53 منطقة من البلاد. وكان إجلاء واسع النطاق للمدنيين من جمهوريتي دونباس، قد بدأ في منتصف شهر فبراير/شباط الماضي، على خلفية التصعيد في المنطقة.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير الماضي، تنفيذ عملية عسكرية خاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
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روسيا

الطوارئ الروسية: 200 ألف طفل لاجئ وصلوا إلى روسيا من دونيتسك ولوغانسك

09:15 GMT 05.05.2022
© Sputnik . Sergei Baturin / الذهاب إلى بنك الصوروصول لاجئين من دونباس إلى روستوف الروسية
وصول لاجئين من دونباس إلى روستوف الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2022
© Sputnik . Sergei Baturin
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أعلن ممثل خدمات الطوارئ الروسية عن وصول ما يقارب 200 ألف لاجئ من الأطفال من جمهورية دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين إلى روسيا.
وقال ممثل خدمات الطوارئ لوكالة "سبوتنيك": "في المجموع، عبر نحو 199.7 ألف طفل حدود روسيا في بداية الصراع بينهم 2.1 ألف خلال اليوم الماضي".
وأضاف أن إجمالي عدد اللاجئين الذين وصلوا إلى روسيا بلغ 1.13 مليون شخص، حيث يوجد أكثر من 33 ألف منهم في 509 مراكز إيواء مؤقتة في 53 منطقة من البلاد.
وكان إجلاء واسع النطاق للمدنيين من جمهوريتي دونباس، قد بدأ في منتصف شهر فبراير/شباط الماضي، على خلفية التصعيد في المنطقة.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير الماضي، تنفيذ عملية عسكرية خاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
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