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https://arabic.sputniknews.com/20220505/الطيران-المدني-تمديد-الحظر-المؤقت-للرحلات-الجوية-إلى-مطارات-جنوب-ووسط-روسيا-حتى-13-مايو--1061861079.html
الطيران المدني: تمديد الحظر المؤقت للرحلات الجوية إلى مطارات جنوب ووسط روسيا حتى 13 مايو
الطيران المدني: تمديد الحظر المؤقت للرحلات الجوية إلى مطارات جنوب ووسط روسيا حتى 13 مايو
ذكرت هيئة الطيران الفيدرالية الروسية أنه تم تمديد نظام الحظر المؤقت للرحلات الجوية إلى المطارات في جنوب ووسط روسيا حتى 13 مايو/ أيار. 05.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-05T06:21+0000
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روسيا
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وجاء في البيان: "تم تمديد القيود المؤقتة على الرحلات في 11 مطارًا روسيًا حتى 13 مايو 2022".وفي وقت سابق، أعلنت تركيا أن وزارة الخزانة والمالية وصندوق ضمان الائتمان والبنوك، ستقدم الدعم الائتماني لمنظمي الرحلات السياحية التركية المقيمين في روسيا، ابتداء من الأسبوع الأول من شهر مايو.يذكر أن تركيا التي تستقبل سنويا مئات الآلاف من السياح الروس، كانت قد نأت بنفسها عن العقوبات الغربية التي فرضتها دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا على روسيا بسبب العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، التي أعلنتها موسكو يوم 24 فبراير/شباط الفائت، لحماية سكان دونباس ونزع سلاح أوكرانيا والقضاء على النازية الجديدة هناك وإلزام كييف بصفة الدولة المحايدة.
https://arabic.sputniknews.com/20220504/فنلندا-تفتح-تحقيقا-بخروقات-الطيران-المدني-الروسي-لمجالها-الجوي-1061844252.html
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الطيران المدني: تمديد الحظر المؤقت للرحلات الجوية إلى مطارات جنوب ووسط روسيا حتى 13 مايو

06:21 GMT 05.05.2022
© Sputnik . Alexey Maishev / الذهاب إلى بنك الصوررحلات الطيران الروسي من مطار شيريميتيفو الدولي، موسكو، روسيا، 21 سبتمبر 2021
رحلات الطيران الروسي من مطار شيريميتيفو الدولي، موسكو، روسيا، 21 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2022
© Sputnik . Alexey Maishev
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ذكرت هيئة الطيران الفيدرالية الروسية أنه تم تمديد نظام الحظر المؤقت للرحلات الجوية إلى المطارات في جنوب ووسط روسيا حتى 13 مايو/ أيار.
وجاء في البيان: "تم تمديد القيود المؤقتة على الرحلات في 11 مطارًا روسيًا حتى 13 مايو 2022".
وفي وقت سابق، أعلنت تركيا أن وزارة الخزانة والمالية وصندوق ضمان الائتمان والبنوك، ستقدم الدعم الائتماني لمنظمي الرحلات السياحية التركية المقيمين في روسيا، ابتداء من الأسبوع الأول من شهر مايو.
يذكر أن تركيا التي تستقبل سنويا مئات الآلاف من السياح الروس، كانت قد نأت بنفسها عن العقوبات الغربية التي فرضتها دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا على روسيا بسبب العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، التي أعلنتها موسكو يوم 24 فبراير/شباط الفائت، لحماية سكان دونباس ونزع سلاح أوكرانيا والقضاء على النازية الجديدة هناك وإلزام كييف بصفة الدولة المحايدة.
فنلندا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2022
فنلندا تفتح تحقيقا بخروقات الطيران المدني الروسي لمجالها الجوي
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