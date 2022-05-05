https://arabic.sputniknews.com/20220505/العراق-البيشمركة-تصد-هجوما-لـداعش-في-شمال-غربي-كركوك-1061893294.html
العراق... البيشمركة تصد هجوما لـ"داعش" في شمال غربي كركوك
العراق... البيشمركة تصد هجوما لـ"داعش" في شمال غربي كركوك
تمكنت قوات البيشمركة الكردية، اليوم الخميس، من صد هجوم لتنظيم داعش (المحظور في روسيا)، في بلدة التون كوبري شمال غربي كركوك. 05.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-05T21:37+0000
2022-05-05T21:37+0000
2022-05-05T21:37+0000
العراق
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تنظيم داعش الإرهابي
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وقال أمر اللواء العاشر في البيشمركة، بابير شيخ وساني، إن "عصابات داعش الإرهابية نفذت هجوما على اللواء العاشر بالبيشمركة في التون كوبري بمحافظة كركوك، لكن قواتها تمكنت من التصدي للهجوم"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).ولفت وساني إلى أن "الهجوم لم يسفر عن حدوث أي إصابات في صفوف البيشمركة".يشار إلى أن العراق كان قد أعلن في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول عام 2017، طرد عناصر التنظيم الإرهابي وفرض السيطرة الكاملة على جميع الأراضي العراقية بما فيها الشريط الحدودي مع سوريا، لكن خلايا نائمة تابعة للتنظيم ما تزال تنشط في بعض مناطق البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20211212/قادة-الجيش-العراقي-والبيشمركة-يتفقون-على-التحرك-لدحر-فلول-داعش-1053840112.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, تنظيم داعش الإرهابي
العراق... البيشمركة تصد هجوما لـ"داعش" في شمال غربي كركوك
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تمكنت قوات البيشمركة الكردية، اليوم الخميس، من صد هجوم لتنظيم داعش (المحظور في روسيا)، في بلدة التون كوبري شمال غربي كركوك.
وقال أمر اللواء العاشر في البيشمركة، بابير شيخ وساني، إن "عصابات داعش الإرهابية نفذت هجوما على اللواء العاشر بالبيشمركة في التون كوبري بمحافظة كركوك، لكن قواتها تمكنت من التصدي للهجوم"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية
(واع).
ولفت وساني إلى أن "الهجوم لم يسفر عن حدوث أي إصابات في صفوف البيشمركة".
12 ديسمبر 2021, 10:28 GMT
يشار إلى أن العراق كان قد أعلن في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول عام 2017، طرد عناصر التنظيم الإرهابي وفرض السيطرة الكاملة على جميع الأراضي العراقية بما فيها الشريط الحدودي مع سوريا، لكن خلايا نائمة تابعة للتنظيم ما تزال تنشط في بعض مناطق البلاد.