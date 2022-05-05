https://arabic.sputniknews.com/20220505/العراق-وفاة-واحدة-وأكثر-من-5000-حالة-اختناق-بسبب-العواصف-الترابية-1061874579.html
العراق... وفاة واحدة وأكثر من 5000 حالة اختناق بسبب العواصف الترابية
العراق... وفاة واحدة وأكثر من 5000 حالة اختناق بسبب العواصف الترابية
أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الخميس، تسجيل وفاة وأكثر من 5000 حالة اختناق، بسبب العاصفة الترابية التي تضرب البلاد . 05.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-05T12:44+0000
2022-05-05T12:44+0000
2022-05-05T12:44+0000
العراق
العالم العربي
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بغداد – سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، في بيان، إن " أقسام الطوارئ والعمليات وسيارات الإسعاف ومؤسساتنا الصحية مستنفرة لاستقبال الحالات المرضية ومنها حالات الاختناق بسبب العواصف الترابية، ولحد الآن تم تسجيل حالة وفاة واحدة على الأقل، في بغداد وأكثر من خمسة آلاف حالة اختناق، وهذه الإحصائية ليست نهائية ويمكن أن تكون هناك حالات أخرى".ولفت البدر إلى أن "أكثر الحالات التي راجعت المستشفيات هي حالات مصابة بأمراض تنفسية مزمنة كالربو، وأيضا كبار السن من الذين لديهم مشاكل صحية كعجز القلب ومشاكل تنفسية مزمنة وهم مرشحون أكثر للتعرض إلى حالة مضاعفات أو حتى وفاة في حالات نادرة".وأكد المتحدث على استعداد وزارة الصحة التام لأي مشكلة وتوفر المستلزمات والأدوية المطلوبة والأوكسجين الطبي، مشيراً إلى أن "وزير الصحة أصدر توجيهات لدوائر الصحة في بغداد والمحافظات بالتواجد الميداني للتعامل مع حالات الاختناق مختلفة الشدة".يذكر أن العراق كان قد شهد خلال الأسابيع الأخيرة عواصف ترابية متكررة بسبب تأثره بتغير المناخ وزيادة الجفاف ومعدل التصحر وقلة هطول الأمطار وضعف الإيرادات المائية.
العراق
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, العالم العربي
العراق... وفاة واحدة وأكثر من 5000 حالة اختناق بسبب العواصف الترابية
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أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الخميس، تسجيل وفاة وأكثر من 5000 حالة اختناق، بسبب العاصفة الترابية التي تضرب البلاد .
بغداد – سبوتنيك
. وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، في بيان، إن " أقسام الطوارئ والعمليات وسيارات الإسعاف ومؤسساتنا الصحية مستنفرة لاستقبال الحالات المرضية ومنها حالات الاختناق بسبب العواصف الترابية، ولحد الآن تم تسجيل حالة وفاة واحدة على الأقل، في بغداد وأكثر من خمسة آلاف حالة اختناق، وهذه الإحصائية ليست نهائية ويمكن أن تكون هناك حالات أخرى".
وأضاف أن "أكثر الحالات هي حالات متوسطة إلى بسيطة وتغادر مستشفى الطوارئ بعد تلقي علاج أولي بسيط خلال مدة زمنية وجيزة، لكن بعض الحالات تحتاج إلى متابعة وتداخل طبي أكثر وأطول وبعضها يحتاج إلى رقود في المستشفى".
ولفت البدر إلى أن "أكثر الحالات التي راجعت المستشفيات هي حالات مصابة بأمراض تنفسية مزمنة كالربو، وأيضا كبار السن من الذين لديهم مشاكل صحية كعجز القلب ومشاكل تنفسية مزمنة وهم مرشحون أكثر للتعرض إلى حالة مضاعفات أو حتى وفاة في حالات نادرة".
وأكد المتحدث على استعداد وزارة الصحة التام لأي مشكلة وتوفر المستلزمات والأدوية المطلوبة والأوكسجين الطبي، مشيراً إلى أن "وزير الصحة أصدر توجيهات لدوائر الصحة في بغداد والمحافظات بالتواجد الميداني للتعامل مع حالات الاختناق مختلفة الشدة".
يذكر أن العراق كان قد شهد خلال الأسابيع الأخيرة عواصف ترابية متكررة
بسبب تأثره بتغير المناخ وزيادة الجفاف ومعدل التصحر وقلة هطول الأمطار وضعف الإيرادات المائية.