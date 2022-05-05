https://arabic.sputniknews.com/20220505/العلماء-الروس-يهيئون-طائرات-مسيرة-لمناخ-الشرق-الأوسط-1061864214.html
العلماء الروس يهيئون طائرات مسيرة لمناخ الشرق الأوسط
العلماء الروس يهيئون طائرات مسيرة لمناخ الشرق الأوسط
قام علماء جامعة سامارا بتهيئة طائرات مسيرة تنتجها إحدى الشركات الروسية للمناخ الحار. 05.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-05T08:22+0000
2022-05-05T08:22+0000
2022-05-05T08:22+0000
روسيا
علوم
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وذكر جهاز الإعلام التابع لجامعة سامارا نقلا عن دميتري أوغلانوف، رئيس أحد مختبرات الجامعة، أن علماء الجامعة وزملاءهم من شركة "AURA" التي تنتج المروحيات المسيرة للتصدير إلى الخارج، قاموا بتطوير دورة التبريد لمحرك الطائرات المسيرة الروسية المخصصة للعمل في ظل الطقس الحار.وأوضح أنهم انتقوا أنسب بارامترات وأمثل شكلين لمروحة دورة التبريد لكي تؤدي عملها دون أعطاب عندما ترتفع درجة حرارة الجو إلى 60 درجة مئوية فوق الصفر.كما أنهم صنعوا دورة تبريد متميزة مع مروحة إضافية تمكّن محرك الطائرة المسيرة من تحمُّل أقسى ظروف المناخ الحار.وتصدر الشركة المذكورة منتجاتها إلى منطقة الشرق الأوسط أيضا وخصوصا إلى المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, علوم
العلماء الروس يهيئون طائرات مسيرة لمناخ الشرق الأوسط
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قام علماء جامعة سامارا بتهيئة طائرات مسيرة تنتجها إحدى الشركات الروسية للمناخ الحار.
وذكر
جهاز الإعلام التابع لجامعة سامارا نقلا عن دميتري أوغلانوف، رئيس أحد مختبرات الجامعة، أن علماء الجامعة وزملاءهم من شركة "AURA" التي تنتج المروحيات المسيرة للتصدير إلى الخارج، قاموا بتطوير دورة التبريد لمحرك الطائرات المسيرة الروسية المخصصة للعمل في ظل الطقس الحار.
وأوضح أنهم انتقوا أنسب بارامترات وأمثل شكلين لمروحة دورة التبريد لكي تؤدي عملها دون أعطاب عندما ترتفع درجة حرارة الجو إلى 60 درجة مئوية فوق الصفر.
كما أنهم صنعوا دورة تبريد متميزة مع مروحة إضافية تمكّن محرك الطائرة المسيرة من تحمُّل أقسى ظروف المناخ الحار.
وتصدر الشركة المذكورة منتجاتها إلى منطقة الشرق الأوسط أيضا وخصوصا إلى المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.