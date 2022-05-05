https://arabic.sputniknews.com/20220505/الكتلة-الأيزيدية-في-البرلمان-العراقي-تحدد-6-مطالب-بعد-أحداث-سنجار-1061868540.html
الكتلة الأيزيدية في البرلمان العراقي تحدد 6 مطالب بعد أحداث سنجار
الكتلة الأيزيدية في البرلمان العراقي تحدد 6 مطالب بعد أحداث سنجار
حددت الكتلة الأيزيدية، اليوم الخميس، ستة مطالب بعد أحداث سنجار الأخيرة، التي شهدت اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش العراقي وحزب العمال الكردستاني، ما أدى إلى حدوث... 05.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-05T10:03+0000
2022-05-05T10:03+0000
2022-05-05T10:03+0000
العالم العربي
العراق
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ونقلت "السومرية نيوز" عن رئيس الكتلة الأيزيدية، نايف خلف سيدو، تصريحاته صحفي، حدد فيها 6 مطالب، تمثلت بالأتي:وصف سيدو في تصريحاته "ما يتعرض له الأيزيدون بأنه إبادة جماعية"، مطالبا بإبعاد "كل أنواع الصراعات من المناطق المأهولة بالسكان الناجين من عمليات الإبادة والعائدين من النزوح وغير ذلك سيتم اللجوء إلى الجهات الدولية لتوفير الحماية للمكون الأيزيدي".وأعرب رئيس الكتلة الأيزيدية، عن "خشيته من وجود اتفاق بين جميع الأطراف على إنهاء وجود المكون الأيزيدي في العراق".وأعربت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، يوم الاثنين الماضي، عن قلقها البالغ جراء الاشتباكات بمدينة سنجار 120 كم غرب الموصل مركز محافظة نينوى شمالي العراق، فيما ناشد شيخ الأيزيدية جميع الأطراف للمحافظة على أرواح المدنيين.وأضافت: "ينبغي أن تكون سلامة وأمن أهالي سنجار في صلب وصدارة الاهتمام، لقد عانوا كثيرا في الماضي وهم يستحقون السلام تحت سلطة الدولة".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, العراق
الكتلة الأيزيدية في البرلمان العراقي تحدد 6 مطالب بعد أحداث سنجار
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حددت الكتلة الأيزيدية، اليوم الخميس، ستة مطالب بعد أحداث سنجار الأخيرة، التي شهدت اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش العراقي وحزب العمال الكردستاني، ما أدى إلى حدوث عمليات نزوح جماعية.
ونقلت "السومرية نيوز
" عن رئيس الكتلة الأيزيدية، نايف خلف سيدو، تصريحاته صحفي، حدد فيها 6 مطالب، تمثلت بالأتي:
1.
إيقاف الصفقات بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم حول مصير مناطق الأيزيديين.
2.
إخراج جميع القوى المسلحة من المجمعات والقرى الايزيدية في سنجار.
3.
رفض الاتفاقات التي تخص الأيزيديين دون مشاركتهم.
4.
تشكيل قوة أيزيدية موحدة.
5.
إنهاء ازدواجية ملف إدارة سنجار.
6.
حسم ملف النازحين الأيزيديين.
وصف سيدو في تصريحاته "ما يتعرض له الأيزيدون بأنه إبادة جماعية"، مطالبا بإبعاد "كل أنواع الصراعات من المناطق المأهولة بالسكان الناجين من عمليات الإبادة والعائدين من النزوح وغير ذلك سيتم اللجوء إلى الجهات الدولية لتوفير الحماية للمكون الأيزيدي".
وأعرب رئيس الكتلة الأيزيدية، عن "خشيته من وجود اتفاق بين جميع الأطراف على إنهاء وجود المكون الأيزيدي في العراق".
وأعربت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، يوم الاثنين الماضي، عن قلقها البالغ جراء الاشتباكات بمدينة سنجار 120 كم غرب الموصل مركز محافظة نينوى شمالي العراق، فيما ناشد شيخ الأيزيدية جميع الأطراف للمحافظة على أرواح المدنيين.
وقالت البعثة في بيان: "نشعر بقلق بالغ إزاء الاشتباكات في سنجار وما لها من عواقب وخيمة على المدنيين".
وأضافت: "ينبغي أن تكون سلامة وأمن أهالي سنجار في صلب وصدارة الاهتمام، لقد عانوا كثيرا في الماضي وهم يستحقون السلام تحت سلطة الدولة".