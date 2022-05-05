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https://arabic.sputniknews.com/20220505/الكرملين-نعلم-أن-الناتو-يزود-أوكرانيا-بمعلومات-استخبارية-ولكن-ذلك-لا-يعوقنا-عن-تنفيذ-أهدافنا-1061884380.html
الكرملين: نعلم أن "الناتو" يزود أوكرانيا بمعلومات استخبارية ولكننا نحقق أهدافنا
الكرملين: نعلم أن "الناتو" يزود أوكرانيا بمعلومات استخبارية ولكننا نحقق أهدافنا
قال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم الخميس، إن نقل البيانات الاستخباراتية إلى كييف "لن يعوق تحقيق أهداف روسيا في أوكرانيا". 05.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-05T16:05+0000
2022-05-05T16:22+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وحسب صحيفة "غازيتا"، أضاف بيسكوف: "الجيش الروسي يدرك جيداً أن الولايات المتحدة وبريطانيا والناتو ينقلون باستمرار معلومات استخباراتية إلى القوات الأوكرانية".وأوضح أن "هذه الإجراءات ربما تساهم في عدم الإنجاز السريع للعملية العسكرية، لكنها في نفس الوقت غير قادرة على منع تحقيق الأهداف التي حددتها روسيا من قبل".وردا على سؤال حول رد فعل موسكو حيال ذلك، أجاب بيسكوف بأن "الجيش يقوم بكل ما هو ضروري".وأمس الأربعاء، زعمت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى، أن واشنطن زودت كييف بمعلومات استخبارية أدت إلى مقتل ضباط روس، لم تحدد عددهم.ووفقا للصحيفة، فإن المعلومات كانت عن مواقع، وتفاصيل أخرى الخاصة بالمقار المتحركة للجيش الروسي والتي يتم نقلها بشكل متكرر.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، من بطش القوات الأوكرانية.وأوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا؛ وتواصل تزويد كييف بأطنان الأسلحة والذخائر، بمليارات الدولارات.
https://arabic.sputniknews.com/20220505/الحرس-الوطني-الروسي-يعلن-القضاء-على-زعيم-خلية-الدفاع-الإقليمي-الأوكراني-في-منطقة-خاركوف-1061875043.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, دميتري بيسكوف, الكرملين, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, الناتو, بريطانيا

الكرملين: نعلم أن "الناتو" يزود أوكرانيا بمعلومات استخبارية ولكننا نحقق أهدافنا

16:05 GMT 05.05.2022 (تم التحديث: 16:22 GMT 05.05.2022)
© Sputnik . Sergei Guneyev / الذهاب إلى بنك الصورالمتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، 5 يونيو 2019
المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، 5 يونيو 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2022
© Sputnik . Sergei Guneyev
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قال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم الخميس، إن نقل البيانات الاستخباراتية إلى كييف "لن يعوق تحقيق أهداف روسيا في أوكرانيا".
وحسب صحيفة "غازيتا"، أضاف بيسكوف: "الجيش الروسي يدرك جيداً أن الولايات المتحدة وبريطانيا والناتو ينقلون باستمرار معلومات استخباراتية إلى القوات الأوكرانية".
وأوضح أن "هذه الإجراءات ربما تساهم في عدم الإنجاز السريع للعملية العسكرية، لكنها في نفس الوقت غير قادرة على منع تحقيق الأهداف التي حددتها روسيا من قبل".
وردا على سؤال حول رد فعل موسكو حيال ذلك، أجاب بيسكوف بأن "الجيش يقوم بكل ما هو ضروري".
أفراد الحرس الوطني الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
الحرس الوطني الروسي يعلن القضاء على زعيم خلية الدفاع الإقليمي الأوكراني في منطقة خاركوف
12:50 GMT
وأمس الأربعاء، زعمت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى، أن واشنطن زودت كييف بمعلومات استخبارية أدت إلى مقتل ضباط روس، لم تحدد عددهم.
ووفقا للصحيفة، فإن المعلومات كانت عن مواقع، وتفاصيل أخرى الخاصة بالمقار المتحركة للجيش الروسي والتي يتم نقلها بشكل متكرر.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، من بطش القوات الأوكرانية.

وأوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا؛ وتواصل تزويد كييف بأطنان الأسلحة والذخائر، بمليارات الدولارات.
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