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الكويت تدين بشدة اقتحام مستوطنين إسرائيليين المسجد الأقصى
الكويت تدين بشدة اقتحام مستوطنين إسرائيليين المسجد الأقصى
أدانت الحكومة الكويتية بشدة، اليوم الخميس، اقتحام المستوطنين الإسرائيليين باحات المسجد الأقصى. 05.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-05T17:11+0000
2022-05-05T17:11+0000
أخبار الكويت اليوم
المسجد الأقصى
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جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الخارجية الكويتية، بحسب صحيفة "القبس" الكويتية.وعبرت وزارة الخارجية عن "استنكارها الشديد لسماح سلطة الاحتلال الاسرائيلي للمتطرفين باقتحام المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال".وحذرت الوزارة من "مغبة استمرار مثل هذه الانتهاكات الخطيرة"، معتبرة أن ذلك "يشكل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي ولاتفاقيات جنيف".ورأت أن هذه الاقتحامات "مدعاة لإذكاء روح العنف والتوتر وتهديدا للأمن والسلم الدوليين".ودعت مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته بهدف "لجم تلك الانتهاكات وإلزام قوة الاحتلال بوقف اعتداءاتها على الشعب الفلسطيني الشقيق وأرضه ومقدساته".وأعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس أن "599 مستوطنا اقتحموا المسجد، خلال الفترة الصباحية، والتي استمرت نحو 3 ساعات ونصف".ودعت جماعات استيطانية إسرائيلية، لاقتحام المسجد الأقصى، بمناسبة ذكرى تأسيس إسرائيل.
https://arabic.sputniknews.com/20220505/--هنية-هدفنا-هو-إفشال-التقسيم-الزماني-والمكاني-للمسجد-الأقصى-1061879159.html
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أخبار الكويت اليوم, المسجد الأقصى

الكويت تدين بشدة اقتحام مستوطنين إسرائيليين المسجد الأقصى

17:11 GMT 05.05.2022
© AFP 2022 / Ahmad Gharabliقوات الشرطة الإسرائيلية تمنع الفلسطييين من دخول المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة، 15 أبريل 2022
قوات الشرطة الإسرائيلية تمنع الفلسطييين من دخول المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة، 15 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2022
© AFP 2022 / Ahmad Gharabli
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أدانت الحكومة الكويتية بشدة، اليوم الخميس، اقتحام المستوطنين الإسرائيليين باحات المسجد الأقصى.
جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الخارجية الكويتية، بحسب صحيفة "القبس" الكويتية.
رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، إسماعيل هنية خلال كلمة له في الدوحة، قطر، 15 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2022
هنية: هدفنا هو إفشال التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى
14:10 GMT
وعبرت وزارة الخارجية عن "استنكارها الشديد لسماح سلطة الاحتلال الاسرائيلي للمتطرفين باقتحام المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال".
وحذرت الوزارة من "مغبة استمرار مثل هذه الانتهاكات الخطيرة"، معتبرة أن ذلك "يشكل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي ولاتفاقيات جنيف".
ورأت أن هذه الاقتحامات "مدعاة لإذكاء روح العنف والتوتر وتهديدا للأمن والسلم الدوليين".
ودعت مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته بهدف "لجم تلك الانتهاكات وإلزام قوة الاحتلال بوقف اعتداءاتها على الشعب الفلسطيني الشقيق وأرضه ومقدساته".
وأعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس أن "599 مستوطنا اقتحموا المسجد، خلال الفترة الصباحية، والتي استمرت نحو 3 ساعات ونصف".
ودعت جماعات استيطانية إسرائيلية، لاقتحام المسجد الأقصى، بمناسبة ذكرى تأسيس إسرائيل.
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