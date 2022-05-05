https://arabic.sputniknews.com/20220505/الكويت-تدين-بشدة-اقتحام-مستوطنين-إسرائيليين-المسجد-الأقصى-1061886387.html
الكويت تدين بشدة اقتحام مستوطنين إسرائيليين المسجد الأقصى
الكويت تدين بشدة اقتحام مستوطنين إسرائيليين المسجد الأقصى
أدانت الحكومة الكويتية بشدة، اليوم الخميس، اقتحام المستوطنين الإسرائيليين باحات المسجد الأقصى. 05.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-05T17:11+0000
2022-05-05T17:11+0000
2022-05-05T17:11+0000
أخبار الكويت اليوم
المسجد الأقصى
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جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الخارجية الكويتية، بحسب صحيفة "القبس" الكويتية.وعبرت وزارة الخارجية عن "استنكارها الشديد لسماح سلطة الاحتلال الاسرائيلي للمتطرفين باقتحام المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال".وحذرت الوزارة من "مغبة استمرار مثل هذه الانتهاكات الخطيرة"، معتبرة أن ذلك "يشكل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي ولاتفاقيات جنيف".ورأت أن هذه الاقتحامات "مدعاة لإذكاء روح العنف والتوتر وتهديدا للأمن والسلم الدوليين".ودعت مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته بهدف "لجم تلك الانتهاكات وإلزام قوة الاحتلال بوقف اعتداءاتها على الشعب الفلسطيني الشقيق وأرضه ومقدساته".وأعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس أن "599 مستوطنا اقتحموا المسجد، خلال الفترة الصباحية، والتي استمرت نحو 3 ساعات ونصف".ودعت جماعات استيطانية إسرائيلية، لاقتحام المسجد الأقصى، بمناسبة ذكرى تأسيس إسرائيل.
https://arabic.sputniknews.com/20220505/--هنية-هدفنا-هو-إفشال-التقسيم-الزماني-والمكاني-للمسجد-الأقصى-1061879159.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الكويت اليوم, المسجد الأقصى
الكويت تدين بشدة اقتحام مستوطنين إسرائيليين المسجد الأقصى
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أدانت الحكومة الكويتية بشدة، اليوم الخميس، اقتحام المستوطنين الإسرائيليين باحات المسجد الأقصى.
جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الخارجية الكويتية، بحسب صحيفة "القبس" الكويتية
.
وعبرت وزارة الخارجية عن "استنكارها الشديد لسماح سلطة الاحتلال الاسرائيلي للمتطرفين باقتحام المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال".
وحذرت الوزارة من "مغبة استمرار مثل هذه الانتهاكات الخطيرة"، معتبرة أن ذلك "يشكل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي ولاتفاقيات جنيف".
ورأت أن هذه الاقتحامات "مدعاة لإذكاء روح العنف والتوتر وتهديدا للأمن والسلم الدوليين".
ودعت مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته بهدف "لجم تلك الانتهاكات وإلزام قوة الاحتلال بوقف اعتداءاتها على الشعب الفلسطيني الشقيق وأرضه ومقدساته".
وأعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس أن "599 مستوطنا اقتحموا المسجد، خلال الفترة الصباحية، والتي استمرت نحو 3 ساعات ونصف".
ودعت جماعات استيطانية إسرائيلية، لاقتحام المسجد الأقصى، بمناسبة ذكرى تأسيس إسرائيل.