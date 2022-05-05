https://arabic.sputniknews.com/20220505/المستشار-الألماني-لا-يمكن-رفع-العقوبات-عن-روسيا-إلا-بالاتفاق-مع-أوكرانيا-1061881657.html

المستشار الألماني: لا يمكن رفع العقوبات عن روسيا إلا بالاتفاق مع أوكرانيا

المستشار الألماني: لا يمكن رفع العقوبات عن روسيا إلا بالاتفاق مع أوكرانيا

قال المستشار الألماني أولاف شولتز، إن العقوبات المفروضة على روسيا لا يمكن رفعها إلا بالاتفاق مع أوكرانيا، بحسب مزاعمه. 05.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-05T14:51+0000

2022-05-05T14:51+0000

2022-05-05T14:51+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

اقتصاد

روسيا

العالم

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وزعم شولتز في مقابلة مع مجلة "ستيرن"، نشرت تفاصيلها الخدمة الصحفية لمجلس الوزراء الألماني، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدفه القيام بما وصفه بـ"السلام القسري" معتبرا أن هذا السلام "يجب أن يحدث بالاتفاق مع أوكرانيا".وتابع المستشار الألماني: "أعتقد أن الكثير من الناس في الكرملين لم يدركوا ذلك بعد. هذا سيكون له عواقب وخيمة على روسيا".بدورها، أعلنت شركة غازبروم الروسية، أمس الأربعاء، أن ألمانيا أوقفت الضخ العكسي للغاز الروسي إلى بولندا عبر أنابيب "يامال أوروبا"، بعد تلويح روسي بقطع الغاز عن البلاد.قال الممثل الرسمي لشركة غازبروم، سيرغي كوبريانوف: "في 2 مايو/أيار، أوقفت ألمانيا الضخ العكسي للغاز الروسي إلى بولندا عبر خط أنابيب "يامال أوروبا"".في الوقت نفسه، أكد كوبريانوف أنه في هذا الأسبوع، زادت الطلبات المقدمة من المستهلكين الأوروبيين لتوريد الغاز الروسي العابر عبر أوكرانيا بنسبة 43%.

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