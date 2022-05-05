https://arabic.sputniknews.com/20220505/المستشار-الألماني-لا-يمكن-رفع-العقوبات-عن-روسيا-إلا-بالاتفاق-مع-أوكرانيا-1061881657.html
المستشار الألماني: لا يمكن رفع العقوبات عن روسيا إلا بالاتفاق مع أوكرانيا
المستشار الألماني: لا يمكن رفع العقوبات عن روسيا إلا بالاتفاق مع أوكرانيا
قال المستشار الألماني أولاف شولتز، إن العقوبات المفروضة على روسيا لا يمكن رفعها إلا بالاتفاق مع أوكرانيا، بحسب مزاعمه. 05.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-05T14:51+0000
2022-05-05T14:51+0000
2022-05-05T14:51+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
اقتصاد
روسيا
العالم
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وزعم شولتز في مقابلة مع مجلة "ستيرن"، نشرت تفاصيلها الخدمة الصحفية لمجلس الوزراء الألماني، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدفه القيام بما وصفه بـ"السلام القسري" معتبرا أن هذا السلام "يجب أن يحدث بالاتفاق مع أوكرانيا".وتابع المستشار الألماني: "أعتقد أن الكثير من الناس في الكرملين لم يدركوا ذلك بعد. هذا سيكون له عواقب وخيمة على روسيا".بدورها، أعلنت شركة غازبروم الروسية، أمس الأربعاء، أن ألمانيا أوقفت الضخ العكسي للغاز الروسي إلى بولندا عبر أنابيب "يامال أوروبا"، بعد تلويح روسي بقطع الغاز عن البلاد.قال الممثل الرسمي لشركة غازبروم، سيرغي كوبريانوف: "في 2 مايو/أيار، أوقفت ألمانيا الضخ العكسي للغاز الروسي إلى بولندا عبر خط أنابيب "يامال أوروبا"".في الوقت نفسه، أكد كوبريانوف أنه في هذا الأسبوع، زادت الطلبات المقدمة من المستهلكين الأوروبيين لتوريد الغاز الروسي العابر عبر أوكرانيا بنسبة 43%.
https://arabic.sputniknews.com/20220504/وزير-الطاقة-السلوفاكي-حول-إمكانية-حظر-واردات-النفط-الروسية-سيدمر-اقتصاد-أوروبا-1061853126.html
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اقتصاد, روسيا, العالم
المستشار الألماني: لا يمكن رفع العقوبات عن روسيا إلا بالاتفاق مع أوكرانيا
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قال المستشار الألماني أولاف شولتز، إن العقوبات المفروضة على روسيا لا يمكن رفعها إلا بالاتفاق مع أوكرانيا، بحسب مزاعمه.
وزعم شولتز في مقابلة مع مجلة "ستيرن"، نشرت تفاصيلها الخدمة الصحفية لمجلس الوزراء الألماني، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدفه القيام بما وصفه بـ"السلام القسري" معتبرا أن هذا السلام "يجب أن يحدث بالاتفاق مع أوكرانيا".
وحول رفع العقوبات عن روسيا، قال شولتز: "نريد ذلك وسنكون قادرين على رفع عقوباتنا فقط بالاتفاق مع أوكرانيا".
وتابع المستشار الألماني: "أعتقد أن الكثير من الناس في الكرملين لم يدركوا ذلك بعد. هذا سيكون له عواقب وخيمة على روسيا".
وعلى الرغم من تصريحات المستشار الألماني، إلا أن وزير الاقتصاد في بلاده، كان قد أكد في تصريحات سابقة، أن وقف الغاز الروسي قد يتسبب بأزمة اقتصادية في ألمانيا وأوروبا.
بدورها، أعلنت شركة غازبروم الروسية، أمس الأربعاء، أن ألمانيا أوقفت الضخ العكسي للغاز الروسي
إلى بولندا عبر أنابيب "يامال أوروبا"، بعد تلويح روسي بقطع الغاز عن البلاد.
قال الممثل الرسمي لشركة غازبروم، سيرغي كوبريانوف: "في 2 مايو/أيار، أوقفت ألمانيا الضخ العكسي للغاز الروسي إلى بولندا عبر خط أنابيب "يامال أوروبا"".
وتابع: "ومع ذلك، ظهر ضخ عكسي لبولندا من قبل المستهلكين في إيطاليا وفرنسا، يتم توفيره من خلال الممر البولندي نفسه. ونحن في صورة ما يحدث وسنعالج الموضوع".
في الوقت نفسه، أكد كوبريانوف أنه في هذا الأسبوع، زادت الطلبات المقدمة من المستهلكين الأوروبيين لتوريد الغاز الروسي العابر عبر أوكرانيا بنسبة 43%.