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https://arabic.sputniknews.com/20220505/المستشار-الألماني-وزيرة-الخارجية-ستزور-أوكرانيا-في-المستقبل-القريب-1061887886.html
المستشار الألماني: وزيرة الخارجية ستزور أوكرانيا في المستقبل القريب
المستشار الألماني: وزيرة الخارجية ستزور أوكرانيا في المستقبل القريب
أكد المستشار الألماني، أولاف شولتس، أن وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك ستزور أوكرانيا في القريب العاجل. 05.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-05T18:05+0000
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برلين- سبوتنيك. وقال شولتس، عقب اجتماعه برئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا، اليوم الخميس إن "المحادثة بين زيلينسكي والرئيس الألماني اليوم كانت جيدة... وستكون وزيرة الخارجية في أوكرانيا في المستقبل القريب".أجرى الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، اليوم الخميس، محادثة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ناقش خلالها الجانبان "سوء فهم من الماضي".وبحسب وكالة "دي بي آ"، نقلاً عن مكتب الرئيس الألماني، فإن شتاينماير وزيلينسكي ناقشا "سوء الفهم"، الذي حدث في الماضي.وجرت المحادثة، على خلفية سلسلة من الفضائح السياسية والدبلوماسية بين برلين وكييف؛ بعد أن رفضت السلطات الأوكرانية زيارة شتاينماير في نيسان/أبريل المنصرم.وإثر ذلك، أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، أنه لا يخطط لزيارات إلى كييف.ووفقًا لـ "دي بي آ"، فإن زيلينسكي دعا شخصيا شتاينماير والمستشار شولتس، بالإضافة إلى القيادة الألمانية بأكملها، لزيارة كييف.من جانبها، صحيفة "شبيغل"، أفادت بأن المحادثة استمرت 45 دقيقة، لافتة إلى أن شتاينماير أكد لزيلينسكي دعم ألمانيا الكامل لأوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220505/الرئيس-الألماني-يجري-محادثات-هاتفية-مع-زيلينسكي-بعد-فضيحة-دبلوماسية-1061876535.html
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العالم, أخبار ألمانيا, أخبار أوكرانيا

المستشار الألماني: وزيرة الخارجية ستزور أوكرانيا في المستقبل القريب

18:05 GMT 05.05.2022
© AFP 2022 / BEN STANSALLالمستشار الألماني، أولاف شولتس
المستشار الألماني، أولاف شولتس - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2022
© AFP 2022 / BEN STANSALL
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أكد المستشار الألماني، أولاف شولتس، أن وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك ستزور أوكرانيا في القريب العاجل.
برلين- سبوتنيك. وقال شولتس، عقب اجتماعه برئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا، اليوم الخميس إن "المحادثة بين زيلينسكي والرئيس الألماني اليوم كانت جيدة... وستكون وزيرة الخارجية في أوكرانيا في المستقبل القريب".
أجرى الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، اليوم الخميس، محادثة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ناقش خلالها الجانبان "سوء فهم من الماضي".
وبحسب وكالة "دي بي آ"، نقلاً عن مكتب الرئيس الألماني، فإن شتاينماير وزيلينسكي ناقشا "سوء الفهم"، الذي حدث في الماضي.

وجرت المحادثة، على خلفية سلسلة من الفضائح السياسية والدبلوماسية بين برلين وكييف؛ بعد أن رفضت السلطات الأوكرانية زيارة شتاينماير في نيسان/أبريل المنصرم.

وإثر ذلك، أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، أنه لا يخطط لزيارات إلى كييف.

ووفقًا لـ "دي بي آ"، فإن زيلينسكي دعا شخصيا شتاينماير والمستشار شولتس، بالإضافة إلى القيادة الألمانية بأكملها، لزيارة كييف.

من جانبها، صحيفة "شبيغل"، أفادت بأن المحادثة استمرت 45 دقيقة، لافتة إلى أن شتاينماير أكد لزيلينسكي دعم ألمانيا الكامل لأوكرانيا.
وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2022
الرئيس الألماني يجري محادثات هاتفية مع زيلينسكي بعد فضيحة دبلوماسية
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