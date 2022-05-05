https://arabic.sputniknews.com/20220505/المغرب-وإسبانيا-يتفقان-على-عبور-المهاجرين-بعد-أشهر-من-الخلاف-1061885575.html
المغرب وإسبانيا يتفقان على عبور المهاجرين بعد أشهر من الخلاف
المغرب وإسبانيا يتفقان على عبور المهاجرين بعد أشهر من الخلاف
اتفق المغرب وإسبانيا، اليوم الخميس، على تسيير عملية عبور المهاجرين براً خلال موسم الصيف بعد الصعوبات التي رافقت العامين الماضيين بسبب كورونا وتوتر العلاقات بين... 05.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-05T16:24+0000
2022-05-05T16:24+0000
2022-05-05T16:24+0000
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الرباط - سبوتنيك. وخلال اجتماع عقد الخميس، في الرباط، اتفقت اللجنة المختلطة المغربية الإسبانية المكلفة بعملية العبور، على وضع ترتيبات على غرار تلك المعتمدة خلال 2019، من أجل ضمان إجراء عملية العبور خلال 2022 في أفضل الظروف.وذكر بيان مشترك صدر عقب اجتماع اللجنة أن "الإجراءات المتخذة تمت في إطار تنفيذ خارطة الطريق التي تم وضعها خلال الزيارة التي قام بها بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسبانية، إلى المملكة في أبريل الماضي".وأوضح البيان أن "هذه الإجراءات تتعلق بعدة مكونات تتعلق بسلاسة التنقل والأمن والسلامة وتدابير المساعدة والقرب، والتواصل، فضلا عن تدابير الوقاية واليقظة في ضوء السياق الوبائي".وحسب البيان، تم الاتفاق على خطة هامة للإبحار تتيح عروضاً بخصوص الطاقة الاستيعابية اليومية لحركة نقل المسافرين والعربات والتناوب والربط البحري، وكذا تعبئة وسائل لوجيستية هامة وتعزيز الموارد البشرية على مستوى الموانئ والمطارات.وتعد هذه العملية أكبر عملية عبور للسياح والمغتربين في العالم، بأكثر من 3 ملايين شخص وأكثر من 700 ألف مركبة على مدى ثلاثة أشهر.
https://arabic.sputniknews.com/20220429/ثروات-هائلة-وراء-التقارب-بين-المغرب-وإسبانيا-هل-تحل-أزمة-ترسيم-الحدود-بين-البلدين-1061747759.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار المغرب اليوم, أخبار العالم الآن
المغرب وإسبانيا يتفقان على عبور المهاجرين بعد أشهر من الخلاف
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اتفق المغرب وإسبانيا، اليوم الخميس، على تسيير عملية عبور المهاجرين براً خلال موسم الصيف بعد الصعوبات التي رافقت العامين الماضيين بسبب كورونا وتوتر العلاقات بين البلدين.
الرباط - سبوتنيك
. وخلال اجتماع عقد الخميس، في الرباط، اتفقت اللجنة المختلطة المغربية الإسبانية المكلفة بعملية العبور، على وضع ترتيبات على غرار تلك المعتمدة خلال 2019، من أجل ضمان إجراء عملية العبور خلال 2022 في أفضل الظروف.
وذكر بيان مشترك صدر عقب اجتماع اللجنة أن "الإجراءات المتخذة تمت في إطار تنفيذ خارطة الطريق التي تم وضعها خلال الزيارة التي قام بها بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسبانية، إلى المملكة في أبريل الماضي".
وأوضح البيان أن "هذه الإجراءات تتعلق بعدة مكونات تتعلق بسلاسة التنقل والأمن والسلامة وتدابير المساعدة والقرب، والتواصل، فضلا عن تدابير الوقاية واليقظة في ضوء السياق الوبائي".
وحسب البيان، تم الاتفاق على خطة هامة للإبحار تتيح عروضاً بخصوص الطاقة الاستيعابية اليومية لحركة نقل المسافرين والعربات والتناوب والربط البحري، وكذا تعبئة وسائل لوجيستية هامة وتعزيز الموارد البشرية على مستوى الموانئ والمطارات.
وتعد هذه العملية أكبر عملية عبور للسياح والمغتربين في العالم، بأكثر من 3 ملايين شخص وأكثر من 700 ألف مركبة على مدى ثلاثة أشهر.