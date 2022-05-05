https://arabic.sputniknews.com/20220505/الناتو-لا-يمكننا-المخاطرة-بصدام-مباشر-مع-روسيا-ونعمل-على-عدم-توسع-الحرب-خارج-أوكرانيا-1061885914.html

الناتو: لا يمكننا المخاطرة بصدام مباشر مع روسيا ونعمل على عدم توسع الحرب خارج أوكرانيا

الناتو: لا يمكننا المخاطرة بصدام مباشر مع روسيا ونعمل على عدم توسع الحرب خارج أوكرانيا

أكد نائب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ميرسيا جيوانا، أن الحلف يسعى لضمان عدم تمدد الصراع في أوكرانيا إلى خارج حدودها، مشيرًا إلى أن الناتو لا يمكنه... 05.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-05T16:45+0000

2022-05-05T16:45+0000

2022-05-05T16:45+0000

العالم

الناتو

روسيا

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القاهرة - سبوتنيك. وقال جيوانا، خلال ندوة مشتركة حول "صمود الناتو" بين هيئة "تحويل قيادة الحلفاء" التابعة للحلف والحكومة البولندية: "يلعب الناتو دورًا مهمًا لضمان عدم توسع الحرب خارج أوكرانيا. لا يمكننا المخاطرة بصراع مباشر بين الناتو وروسيا لأن ذلك سيؤدي إلى مزيد من انعدام الأمن والموت والمعاناة للجميع. مهمتنا هي الحفاظ على سلامة مليار مواطن في دول الناتو".وأضاف جيوانا: "لهذا السبب نجري منذ عام 2014 أكبر عملية تعزيز لأمننا الجماعي منذ جيل، ومع بدء الحرب في أوكرانيا عززنا دفاعاتنا بأكثر من 40 ألف عسكري تحت قيادة الناتو في المنطقة الممتدة من بحر البلطيق إلى البحر الأسود، فضلًا عن مئات السفن والطائرات، وسنواصل القيام بذلك".وفي سياق متصل، أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، أمس الأربعاء، أن إعلان حلف شمال الأطلسي "الناتو" أنه لم يعد مرتبطا مع روسيا بأي اتفاقات يعني احتمالية جلب أسلحة نووية إلى الدول الأعضاء الجديدة في الحلف، وسيؤدي إلى تدريبات استفزازية بالقرب من الحدود الروسية".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، من بطش القوات الأوكرانية.

https://arabic.sputniknews.com/20220505/مينسك-الناتو-قد-ينشئ-في-شرق-أوروبا-قوة-ضاربة-قرب-حدود-روسيا-وبيلاروسيا-خلال-مدة-قصيرة-1061884177.html

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العالم, الناتو, روسيا