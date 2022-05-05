https://arabic.sputniknews.com/20220505/الولايات-المتحدة-تدعم-جهود-رومانيا-للاستغناء-عن-إمدادات-الطاقة-الروسية-1061859644.html
الولايات المتحدة تدعم جهود رومانيا للاستغناء عن إمدادات الطاقة الروسية
الولايات المتحدة تدعم جهود رومانيا للاستغناء عن إمدادات الطاقة الروسية
أجرى مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، يوم الأربعاء محادثة هاتفية مع نظيره الروماني، أيون أوبريتشور، أيد خلالها جهود بوخارست للاستغناء عن إمدادات... 05.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-05T03:12+0000
2022-05-05T03:12+0000
2022-05-05T03:12+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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واشنطن - سبوتنيك. وبحسب بيان للبيت الأبيض، "أعرب المستشار سوليفان عن تقديره لما تقدمه رومانيا من مساعدة إنسانية للأوكرانيين...، كما أعرب عن دعمه لجهود رومانيا لتنويع إمدادات الطاقة، للاستغناء عن المصادر الروسية، فضلا عن مساعدة جيرانها مثل مولدوفا على اتخاذ خطوات مماثلة".وبوقت سابق، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لين، عن حزمة سادسة من العقوبات على روسيا، تشمل حظراً على واردات النفط الروسية اعتباراً من نهاية العام الجاري.وقالت فون دير لين، مخاطبة البرلمان الأوروبي، إن الخطوة سيتم تطبيقها على مراحل.وأضافت بأن الهدف منها هو ممارسة أقصى درجات الضغط على موسكو مع تقليل التأثير على الاتحاد الأوروبي وأسواق الطاقة العالمية.وقدمت رئيسة المفوضية الأوروبية تفاصيل الحزمة السادسة من العقوبات التي من المقرر أن يتم الاتفاق عليها في الأيام القادمة، حيث حددت أربعة أنواع منفصلة من العقوبات.
https://arabic.sputniknews.com/20220504/غازبروم-ألمانيا-توقف-الضخ-العكسي-للغاز-الروسي-إلى-بولندا-عبر-أنابيب-يامال-أوروبا---1061844418.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة تدعم جهود رومانيا للاستغناء عن إمدادات الطاقة الروسية
تابعنا عبر
أجرى مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، يوم الأربعاء محادثة هاتفية مع نظيره الروماني، أيون أوبريتشور، أيد خلالها جهود بوخارست للاستغناء عن إمدادات الطاقة الروسية.
واشنطن - سبوتنيك
. وبحسب بيان للبيت الأبيض، "أعرب المستشار سوليفان عن تقديره لما تقدمه رومانيا من مساعدة إنسانية للأوكرانيين...، كما أعرب عن دعمه لجهود رومانيا لتنويع إمدادات الطاقة، للاستغناء عن المصادر الروسية، فضلا عن مساعدة جيرانها مثل مولدوفا على اتخاذ خطوات مماثلة".
وبوقت سابق، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لين، عن حزمة سادسة من العقوبات على روسيا، تشمل حظراً على واردات النفط الروسية اعتباراً من نهاية العام الجاري.
وقالت فون دير لين، مخاطبة البرلمان الأوروبي، إن الخطوة سيتم تطبيقها على مراحل.
وأضافت بأن الهدف منها هو ممارسة أقصى درجات الضغط على موسكو مع تقليل التأثير على الاتحاد الأوروبي وأسواق الطاقة العالمية.
وقدمت رئيسة المفوضية الأوروبية تفاصيل الحزمة السادسة من العقوبات التي من المقرر أن يتم الاتفاق عليها في الأيام القادمة، حيث حددت أربعة أنواع منفصلة من العقوبات.