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https://arabic.sputniknews.com/20220505/اليابان-تعتزم-تشغيل-المفاعلات-النووية-المتوقفة-منذ-كارثة-فوكوشيما-1061887267.html
اليابان تعتزم تشغيل المفاعلات النووية المتوقفة منذ كارثة فوكوشيما
اليابان تعتزم تشغيل المفاعلات النووية المتوقفة منذ كارثة فوكوشيما
أعلنت اليابان، اليوم الخميس، اعتزامها إعادة تشغيل المفاعلات النووية المتوقفة منذ أكثر من عقد. 05.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-05T17:41+0000
2022-05-05T17:41+0000
اليابان
مفاعلات نووية
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جاء هذا في تصريحات لرئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، خلال زيارته للعاصمة البريطانية، لندن، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".وقال رئيس الوزراء الياباني إن بلاده سوف تستخدم المفاعلات النووية للمساعدة في تقليل اعتماد بلاده والدول الأخرى على الطاقة الروسية.واعتبر رئيس الوزراء الياباني أن إعادة تشغيل مفاعل نووي واحد فقط موجود يكون له نفس تأثير إمداد مليون طن من الغاز الطبيعي المسال الجديد سنويا إلى السوق العالمية.أصبحت اليابان أكثر اعتمادا على الغاز المستورد منذ إغلاق المفاعلات النووية بعد كارثة فوكوشيما التي وقعت في عام 2011 جراء موجات تسونامي.
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اليابان, مفاعلات نووية

اليابان تعتزم تشغيل المفاعلات النووية المتوقفة منذ كارثة فوكوشيما

17:41 GMT 05.05.2022
© REUTERS / POOLرئيس الوزراء الياباني الجديد فوميو كيشيدا الثلاثاء 5 أكتوبر 2021
رئيس الوزراء الياباني الجديد فوميو كيشيدا الثلاثاء 5 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2022
© REUTERS / POOL
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أعلنت اليابان، اليوم الخميس، اعتزامها إعادة تشغيل المفاعلات النووية المتوقفة منذ أكثر من عقد.
جاء هذا في تصريحات لرئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، خلال زيارته للعاصمة البريطانية، لندن، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".
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وقال رئيس الوزراء الياباني إن بلاده سوف تستخدم المفاعلات النووية للمساعدة في تقليل اعتماد بلاده والدول الأخرى على الطاقة الروسية.
واعتبر رئيس الوزراء الياباني أن إعادة تشغيل مفاعل نووي واحد فقط موجود يكون له نفس تأثير إمداد مليون طن من الغاز الطبيعي المسال الجديد سنويا إلى السوق العالمية.
أصبحت اليابان أكثر اعتمادا على الغاز المستورد منذ إغلاق المفاعلات النووية بعد كارثة فوكوشيما التي وقعت في عام 2011 جراء موجات تسونامي.
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