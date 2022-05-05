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https://arabic.sputniknews.com/20220505/باحث-ارتباط-أوكرانيا-بالقرار-الأمريكي-يعرقل-التقدم-في-المفاوضات-مع-روسيا-1061882920.html
باحث: ارتباط أوكرانيا بالقرار الأمريكي يعرقل التقدم في المفاوضات مع روسيا
باحث: ارتباط أوكرانيا بالقرار الأمريكي يعرقل التقدم في المفاوضات مع روسيا
أرجع الباحث في العلاقات الدولية، وسيم بزي، عدم حدوث تقدم في المباحثات الروسية الأوكرانية إلى "عدم وجود قرار سيادي أوكراني حر يعمل لمصلحة البلاد، وأن الرئيس... 05.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-05T15:10+0000
2022-05-05T15:10+0000
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأوضح الباحث في حديثه لـ"راديو سبوتنيك"، أن "سير المفاوضات وحضور الأوكرانيين مرتبط بالتطورات الميدانية، وأن أي مسار سياسي في المرحلة القادمة محكوم بواقع العملية الخاصة التي تقوم بها القوات الروسية". وقال بزي إن "المتابع للخطاب السياسي للغرب والولايات المتحدة الأمريكية يدرك أن الأولوية المطلقة لدى الأمريكيين هي للتصعيد ولا وجود لشخصية حقيقية تمثل المصالح الأوكرانية، خاصة أن يد روسيا ممدودة ولديها 4 شروط واضحة وجاهزة للتفاوض بمسار يؤدي إلى نتائج إيجابية لصالح شعوب المنطقة والأوكرانيين بشكل خاص". واستنكر الباحث في العلاقات الدولية دور الأمم المتحدة في هذه الأزمة، مؤكدا أنها "لم تعد صالحة لقيادة العالم حيث يستخدمها الأمريكيون لخدمة حروبهم المستمرة في هذا العالم"، مطالبا بتعديل ما يسمى بالدول الدائمة العضوية وإعادة صياغة المنظمة الأممية. وكانت روسيا قد أعلنت عدم وجود تحرك أو تقدم في المفاوضات مع أوكرانيا، متهمة كييف بتغير موقفها باستمرار.وقال المتحدث الصحفي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن التقارير سجلت رغبة كييف في الانسحاب من عملية التفاوض، مشيرا إلى تناقضات في مواقف المفاوضين الأوكرانيين مرارا على مختلف المستويات، الأمر الذي يؤدي إلى عرقلة مسار التفاوض للوصول إلى تفاهمات سياسية وعسكرية.
https://arabic.sputniknews.com/20220505/الكرملين-مبادرات-القوميين-المتطرفين-في-آزوفستال-مشابهة-لشروط-الإرهابيين-في-سوريا-1061868283.html
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أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية

باحث: ارتباط أوكرانيا بالقرار الأمريكي يعرقل التقدم في المفاوضات مع روسيا

15:10 GMT 05.05.2022
© AFP 2022 / BRENDAN SMIALOWSKIالرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2022
© AFP 2022 / BRENDAN SMIALOWSKI
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أرجع الباحث في العلاقات الدولية، وسيم بزي، عدم حدوث تقدم في المباحثات الروسية الأوكرانية إلى "عدم وجود قرار سيادي أوكراني حر يعمل لمصلحة البلاد، وأن الرئيس زيلينيسكي أصبح في قبضة الولايات المتحدة".
وأوضح الباحث في حديثه لـ"راديو سبوتنيك"، أن "سير المفاوضات وحضور الأوكرانيين مرتبط بالتطورات الميدانية، وأن أي مسار سياسي في المرحلة القادمة محكوم بواقع العملية الخاصة التي تقوم بها القوات الروسية".
منظر لمبنى سكني مدمر على خلفية مصنع آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 23 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2022
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وقال بزي إن "المتابع للخطاب السياسي للغرب والولايات المتحدة الأمريكية يدرك أن الأولوية المطلقة لدى الأمريكيين هي للتصعيد ولا وجود لشخصية حقيقية تمثل المصالح الأوكرانية، خاصة أن يد روسيا ممدودة ولديها 4 شروط واضحة وجاهزة للتفاوض بمسار يؤدي إلى نتائج إيجابية لصالح شعوب المنطقة والأوكرانيين بشكل خاص".
واستنكر الباحث في العلاقات الدولية دور الأمم المتحدة في هذه الأزمة، مؤكدا أنها "لم تعد صالحة لقيادة العالم حيث يستخدمها الأمريكيون لخدمة حروبهم المستمرة في هذا العالم"، مطالبا بتعديل ما يسمى بالدول الدائمة العضوية وإعادة صياغة المنظمة الأممية.
وكانت روسيا قد أعلنت عدم وجود تحرك أو تقدم في المفاوضات مع أوكرانيا، متهمة كييف بتغير موقفها باستمرار.
وقال المتحدث الصحفي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن التقارير سجلت رغبة كييف في الانسحاب من عملية التفاوض، مشيرا إلى تناقضات في مواقف المفاوضين الأوكرانيين مرارا على مختلف المستويات، الأمر الذي يؤدي إلى عرقلة مسار التفاوض للوصول إلى تفاهمات سياسية وعسكرية.
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