https://arabic.sputniknews.com/20220505/باريس-سان-جرمان-يعلن-عن-جولة-ترويجية-في-قطر--1061874132.html
باريس سان جرمان يعلن عن جولة ترويجية في قطر
باريس سان جرمان يعلن عن جولة ترويجية في قطر
أعلن نادي باريس سان جرمان الفرنسي، اليوم الخميس، عن جولة ترويجية في دولة قطر في 15 و16 مايو/أيار الجاري. 05.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-05T12:32+0000
2022-05-05T12:32+0000
2022-05-05T12:32+0000
مجتمع
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وأكد النادي في بيان: "تتضمن الجولة زيارة ملعبين مضيفين لمباريات ضمن كأس العالم FIFA قطر 2022 التي تنطلق في 21 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل"، بحسب ما ذكرت وكالة "قنا" القطرية.وأضاف: "أن هذه الرحلة هي فرصة لتسليط الضوء على الخصائص المبتكرة والاستثنائية للمرافق الرياضية في البلاد"، بحسب الوكالة.ونوهت الوكالة إلى أنه كان يتعين على الفريق خوض جولة شتوية في قطر والسعودية بين 16 و19 يناير/كانون الثاني الماضي، بيد أنها ألغيت بسبب الجائحة الصحية.ويتضمن برنامج سان جرمان أنشطة ترويجية مع شركاء النادي المتواجدين في قطر، على غرار القطرية للطيران، بالإضافة إلى زيارة ملعبين موندياليين، بحسب الوكالة.وستكون هذه أول زيارة للاعبي سان جرمان إلى قطر منذ يناير 2019.
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مجتمع
باريس سان جرمان يعلن عن جولة ترويجية في قطر
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أعلن نادي باريس سان جرمان الفرنسي، اليوم الخميس، عن جولة ترويجية في دولة قطر في 15 و16 مايو/أيار الجاري.
وأكد النادي في بيان: "تتضمن الجولة زيارة ملعبين مضيفين لمباريات ضمن كأس العالم FIFA قطر 2022 التي تنطلق في 21 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل"، بحسب ما ذكرت وكالة "قنا"
القطرية.
وأضاف: "أن هذه الرحلة هي فرصة لتسليط الضوء على الخصائص المبتكرة والاستثنائية للمرافق الرياضية في البلاد"، بحسب الوكالة.
ونوهت الوكالة إلى أنه كان يتعين على الفريق خوض جولة شتوية في قطر والسعودية بين 16 و19 يناير/كانون الثاني الماضي، بيد أنها ألغيت بسبب الجائحة الصحية.
ويتضمن برنامج سان جرمان أنشطة ترويجية مع شركاء النادي المتواجدين في قطر، على غرار القطرية للطيران، بالإضافة إلى زيارة ملعبين موندياليين، بحسب الوكالة.
وستكون هذه أول زيارة للاعبي سان جرمان إلى قطر منذ يناير 2019.