https://arabic.sputniknews.com/20220505/بنغلاديش-تعتقل-450-من-لاجئي-الروهينغا-أثناء-احتفالهم-بعيد-الفطر-على-الشاطئ-1061866996.html
بنغلاديش تعتقل 450 من لاجئي الروهينغا أثناء احتفالهم بعيد الفطر على الشاطئ
بنغلاديش تعتقل 450 من لاجئي الروهينغا أثناء احتفالهم بعيد الفطر على الشاطئ
اعتقلت الشرطة في بنغلاديش ما لا يقل عن 450 لاجئا من الروهينغا أثناء احتفالهم بعيد الفطر على أحد الشواطئ الشعبية، حسبما أفاد مسؤولون اليوم الخميس. 05.05.2022, سبوتنيك عربي
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وتمنع السلطات في بنغلاديش حوالي 920 ألف لاجئ من الروهينغا معظمهم من المسلمين من مغادرة معسكرات محاطة بالأسلاك الشائكة في جنوب شرق البلاد حيث ظلوا عالقين منذ سنوات، حسبما ذكرت "فرانس برس".وفر معظمهم إلى بنغلاديش بعد هجوم عسكري في ميانمار المجاورة عام 2017 صنفته الولايات المتحدة في مارس/ آذار فيما وصف بأنه إبادة جماعية.في الأشهر الأخيرة يقول لاجئو الروهينغا إنهم واجهوا صعوبات متزايدة في المخيمات حيث قامت السلطات البنغالية بتدمير حوالي 3000 من متاجرهم وعشرات المدارس الخاصة التي يديرها المجتمع المحلي.وقال المتحدث باسم الشرطة البنغالية، رفيق الإسلام، إن الضباط نفذوا مداهمات في بلدة كوكس بازار في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء في ثاني أيام عطلة العيد.وأضاف أن "الروهينغا متورطون في جرائم مختلفة، ما يعني أنهم يهددون أمن سائحينا، لقد عززنا أمن المدينة، وبينما يزور السائحون كوكس بازار في عيد الفطر، كثفنا الدوريات للحفاظ على سلامتهم"، وأشار إلى أنه من بين المحتجزين من الروهينغا لاجئين لا تتجاوز أعمارهم 13 عاما.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
بنغلاديش تعتقل 450 من لاجئي الروهينغا أثناء احتفالهم بعيد الفطر على الشاطئ
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اعتقلت الشرطة في بنغلاديش ما لا يقل عن 450 لاجئا من الروهينغا أثناء احتفالهم بعيد الفطر على أحد الشواطئ الشعبية، حسبما أفاد مسؤولون اليوم الخميس.
وتمنع السلطات في بنغلاديش حوالي 920 ألف لاجئ من الروهينغا معظمهم من المسلمين من مغادرة معسكرات محاطة بالأسلاك الشائكة في جنوب شرق البلاد حيث ظلوا عالقين منذ سنوات، حسبما ذكرت "فرانس برس".
وفر معظمهم إلى بنغلاديش
بعد هجوم عسكري في ميانمار المجاورة عام 2017 صنفته الولايات المتحدة في مارس/ آذار فيما وصف بأنه إبادة جماعية.
في الأشهر الأخيرة يقول لاجئو الروهينغا إنهم واجهوا صعوبات متزايدة في المخيمات حيث قامت السلطات البنغالية بتدمير حوالي 3000 من متاجرهم وعشرات المدارس الخاصة التي يديرها المجتمع المحلي.
وقال المتحدث باسم الشرطة البنغالية، رفيق الإسلام، إن الضباط نفذوا مداهمات في بلدة كوكس بازار في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء في ثاني أيام عطلة العيد.
وأوضح المتحدث إن المداهمات تأتي في إطار "إجراءات أمنية" في كوكس بازار، أكبر منطقة منتجعات في البلاد، وتستقطب ملايين السياح خلال مواسم الأعياد بما في ذلك عيد الفطر.
وأضاف أن "الروهينغا متورطون في جرائم مختلفة، ما يعني أنهم يهددون أمن سائحينا، لقد عززنا أمن المدينة، وبينما يزور السائحون كوكس بازار في عيد الفطر، كثفنا الدوريات للحفاظ على سلامتهم"، وأشار إلى أنه من بين المحتجزين من الروهينغا لاجئين لا تتجاوز أعمارهم 13 عاما.