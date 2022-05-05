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بنك إنجلترا يرفع سعر الفائدة إلى 1% والإسترليني يفقد 2% من قيمته
بنك إنجلترا يرفع سعر الفائدة إلى 1% والإسترليني يفقد 2% من قيمته
أعلن بنك إنجلترا، اليوم الخميس، رفع سعر الفائدة من 0.75% إلى 1%، ما يعني وصوله إلى أعلى مستوى خلال 13 عاما. 05.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-05T13:08+0000
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لندن- سبوتنيك. وأكد البنك أن قرار رفع سعر الفائدة يهدف إلى إبقاء معدل التضخم في البلاد عند 2%.وتوقع بنك إنجلترا في بيان له ارتفاع سعر الفائدة إلى 2.5% بحلول الربع الثاني من العام المقبل 2023، فضلا عن توقعه ارتفاع التضخم في البلاد من 5.75% إلى 10.2 %، في وقت أبقى البنك على توقعات النمو الاقتصادي للبلاد عند مستوى 3.7%.وسجل الجنيه الإسترليني انخفاضا بنحو 2% مقابل الدولار، وهو ما يشير إلى أسوأ انخفاض يومي منذ شهر آذار/مارس 2020، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سي.إن.بي.سي عربية".وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد أعلن، أمس الأربعاء، رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة، أي نصف نقطة مئوية، من أجل التصدي لمعدلات التضخم المرتفعة التي تشهدها البلاد، وهو المعدل الذي يعتبر ثاني ارتفاع للفائدة منذ تفشي أزمة كورونا، قبل عامين.ويذكر أن اقتصادات العالم تشهد موجة من التضخم على خلفية الأزمة الأوكرانية، التي تركت أثرها على أسعار الكثير من المنتجات عالميا، خاصة مواد الحبوب والطاقة، إضافة إلى ارتفاع الأسعار التالي لفترة جائحة كورونا.
https://arabic.sputniknews.com/20220413/التضخم-السنوي-في-بريطانيا-يبلغ-أعلى-مستوى-له-منذ-عام-1992-1061141102.html
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الجنيه الإسترليني, أخبار إنجلترا, مجتمع

بنك إنجلترا يرفع سعر الفائدة إلى 1% والإسترليني يفقد 2% من قيمته

13:08 GMT 05.05.2022
© AFP 2022 / Niklas Halle'n عملات
عملات - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2022
© AFP 2022 / Niklas Halle'n
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أعلن بنك إنجلترا، اليوم الخميس، رفع سعر الفائدة من 0.75% إلى 1%، ما يعني وصوله إلى أعلى مستوى خلال 13 عاما.
لندن- سبوتنيك. وأكد البنك أن قرار رفع سعر الفائدة يهدف إلى إبقاء معدل التضخم في البلاد عند 2%.
جسر ويستمنسترفي لندن، إنجلترا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2022
التضخم السنوي في بريطانيا يبلغ أعلى مستوى له منذ عام 1992
13 أبريل, 06:52 GMT
وتوقع بنك إنجلترا في بيان له ارتفاع سعر الفائدة إلى 2.5% بحلول الربع الثاني من العام المقبل 2023، فضلا عن توقعه ارتفاع التضخم في البلاد من 5.75% إلى 10.2 %، في وقت أبقى البنك على توقعات النمو الاقتصادي للبلاد عند مستوى 3.7%.
وسجل الجنيه الإسترليني انخفاضا بنحو 2% مقابل الدولار، وهو ما يشير إلى أسوأ انخفاض يومي منذ شهر آذار/مارس 2020، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سي.إن.بي.سي عربية".
وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد أعلن، أمس الأربعاء، رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة، أي نصف نقطة مئوية، من أجل التصدي لمعدلات التضخم المرتفعة التي تشهدها البلاد، وهو المعدل الذي يعتبر ثاني ارتفاع للفائدة منذ تفشي أزمة كورونا، قبل عامين.
ويذكر أن اقتصادات العالم تشهد موجة من التضخم على خلفية الأزمة الأوكرانية، التي تركت أثرها على أسعار الكثير من المنتجات عالميا، خاصة مواد الحبوب والطاقة، إضافة إلى ارتفاع الأسعار التالي لفترة جائحة كورونا.
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