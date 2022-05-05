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بولندا تتعهد بجمع مساعدات لأوكرانيا بقيمة 6.5 مليار دولار خلال مؤتمر في وارسو
بولندا تتعهد بجمع مساعدات لأوكرانيا بقيمة 6.5 مليار دولار خلال مؤتمر في وارسو
أعلن رئيس الوزراء البولندي، ماتيوز موراوسكي، اليوم الخميس، أن الدول المشاركة في مؤتمر المانحين لدعم أوكرانيا، تعهدت بجمع 6.5 مليار دولار كمساعدات إنسانية... 05.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-05T13:36+0000
2022-05-05T13:36+0000
العالم
بولندا
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وكشف موراوسكي عن المبلغ خلال مؤتمر صحفي مشترك، حضرته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في ختام مؤتمر المانحين الذي أقيم في العاصمة البولندية وارسو.من جانبها، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، عن دعم مالي جديد لأوكرانيا بقيمة 200 مليون يورو.وكتبت فون دير لاين، عبر حسابها في موقع تويتر: "سعداء بالإعلان عن دعم إضافي بقيمة 200 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي على هيئة مساعدات إنسانية لأوكرانيا، خلال مؤتمر المانحين".وتابعت: "بهذا التعهد الجديد، نقول للشعب الأوكراني: معركتكم هي معركتنا. نحن معكم".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، من بطش القوات الأوكرانية.وأوضح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتواصل تزويد كييف بأطنان من الأسلحة والذخائر، بمليارات الدولارات.
https://arabic.sputniknews.com/20220504/كييف-تبدأ-ضم-الغرب-الأوكراني-إلى-بولندا-1061828430.html
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العالم, بولندا

بولندا تتعهد بجمع مساعدات لأوكرانيا بقيمة 6.5 مليار دولار خلال مؤتمر في وارسو

13:36 GMT 05.05.2022
© AP Photo / Julien Warnandرئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيسكي
رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2022
© AP Photo / Julien Warnand
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أعلن رئيس الوزراء البولندي، ماتيوز موراوسكي، اليوم الخميس، أن الدول المشاركة في مؤتمر المانحين لدعم أوكرانيا، تعهدت بجمع 6.5 مليار دولار كمساعدات إنسانية لكييف.
وكشف موراوسكي عن المبلغ خلال مؤتمر صحفي مشترك، حضرته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في ختام مؤتمر المانحين الذي أقيم في العاصمة البولندية وارسو.

من جانبها، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، عن دعم مالي جديد لأوكرانيا بقيمة 200 مليون يورو.

وكتبت فون دير لاين، عبر حسابها في موقع تويتر: "سعداء بالإعلان عن دعم إضافي بقيمة 200 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي على هيئة مساعدات إنسانية لأوكرانيا، خلال مؤتمر المانحين".

وتابعت: "بهذا التعهد الجديد، نقول للشعب الأوكراني: معركتكم هي معركتنا. نحن معكم".

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، من بطش القوات الأوكرانية.

وأوضح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتواصل تزويد كييف بأطنان من الأسلحة والذخائر، بمليارات الدولارات.
مدينة لفوف - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2022
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