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تركيا تخطط لبناء 250 ألف منزل شمالي سوريا
تركيا تخطط لبناء 250 ألف منزل شمالي سوريا
أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، اليوم الخميس، اعتزام بلاده بناء نحو 250 ألف منزل شمالي سوريا. 05.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-05T18:18+0000
2022-05-05T18:18+0000
أخبار تركيا اليوم
أخبار سوريا اليوم
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ونقلت صحيفة "ديلي صباح" عن الوزير أن الهدف من هذا المشروع هو تسهيل العودة الطوعية لمليون سوري.وقال وزير الداخلية إن أنقرة أعدت 13 مشروعا تشمل إنشاء 250 ألف منزل في مناطق الباب وجرابلس ورأس العين وتل أبيض.وأوضح الوزير أن تمويل هذه المشروعات قادم من منظمات إغاثة دولية، مشيرا إلى أن الرئيس رجب طيب أردوغان سيعلن للرأي العام تفاصيل الخطة في وقت لاحق.وبين الوزير أن المشروع يستهدف السوريين الحاصلين على الحماية المؤقتة في بلاده، لافتا إلى أنه يعطي السوريين حق الانتفاع بالمنازل لمدة 5 أو 10 سنوات.ويوم الثلاثاء، أعلن الرئيس التركي أن أنقرة تخطط لإعادة مليون لاجئ سوري في تركيا إلى بلادهم بشكل طوعي، وبالتحديد إلى المناطق التي يسيطر عليها الجيش التركي شمالي البلاد.
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أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم

تركيا تخطط لبناء 250 ألف منزل شمالي سوريا

18:18 GMT 05.05.2022
© AFP 2022 / ADEM ALTANوزير الداخلية التركي سليمان صويلو
وزير الداخلية التركي سليمان صويلو - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2022
© AFP 2022 / ADEM ALTAN
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أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، اليوم الخميس، اعتزام بلاده بناء نحو 250 ألف منزل شمالي سوريا.
ونقلت صحيفة "ديلي صباح" عن الوزير أن الهدف من هذا المشروع هو تسهيل العودة الطوعية لمليون سوري.
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وقال وزير الداخلية إن أنقرة أعدت 13 مشروعا تشمل إنشاء 250 ألف منزل في مناطق الباب وجرابلس ورأس العين وتل أبيض.
وأوضح الوزير أن تمويل هذه المشروعات قادم من منظمات إغاثة دولية، مشيرا إلى أن الرئيس رجب طيب أردوغان سيعلن للرأي العام تفاصيل الخطة في وقت لاحق.
وبين الوزير أن المشروع يستهدف السوريين الحاصلين على الحماية المؤقتة في بلاده، لافتا إلى أنه يعطي السوريين حق الانتفاع بالمنازل لمدة 5 أو 10 سنوات.
ويوم الثلاثاء، أعلن الرئيس التركي أن أنقرة تخطط لإعادة مليون لاجئ سوري في تركيا إلى بلادهم بشكل طوعي، وبالتحديد إلى المناطق التي يسيطر عليها الجيش التركي شمالي البلاد.
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