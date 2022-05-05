https://arabic.sputniknews.com/20220505/توجيه-رسمي-للتحقيق-في-مشهد-أثار-ضجة-بمطار-الملك-عبد-العزيز-في-جدة-1061883481.html
توجيه رسمي للتحقيق في مشهد أثار ضجة بمطار الملك عبد العزيز في جدة
توجيه رسمي للتحقيق في مشهد أثار ضجة بمطار الملك عبد العزيز في جدة
أصدر وزير النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، اليوم الخميس، توجيها بشأن مشهد أثار ضجة في مطار الملك عبد العزيز... 05.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-05T15:35+0000
2022-05-05T15:35+0000
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السعودية
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ووجّه الجاسر "بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة للوقوف على أسباب تأخر وعدم انتظام بعض رحلات المسافرين والمعتمرين في المطار اخلال الأيام الماضية، والتحقيق فيما حدث، وتحديد المتسببين في ذلك، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة، والمعالجات الفنية الكفيلة بالمحافظة على جودة الخدمات المقدمة للمسافرين وضيوف الرحمن"، وفقا لبيان من وكالة الأنباء السعودية (واس).وتضمّن توجيه وزير النقل السعودية برفع نتائج التحقيق والتوصيات في موعد أقصاه أسبوع من تاريخه.ونشرت قناة "الإخبارية" السعودية، اليوم الخميس، مقطعا مصورا يظهر أعدادا كبيرة من المسافرين تكدسوا أمام الصالة الشمالية لمطار الملك عبد العزيز في جدة، ولفتت إلى أن المشكلة استمرت ليومها الثالث دول إيجاد حل لها.وأوضح مراسل "الإخبارية" أن سبب التكدس يعود تأخر 10 رحلات عن موعدها، فضلا عن توافد أعداد كبيرة من المسافرين إلى الصالة الشمالية، ما تسبب عن إلغاء بعض الرحلات من جانب المشغلين.كما يشمل التحقيق التلفزيوني مطالبات من البعض بمحاسبة المتسببين في تلك المشاهد غير الاعتيادية داخل مطار الملك عبد الله في جدة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي
توجيه رسمي للتحقيق في مشهد أثار ضجة بمطار الملك عبد العزيز في جدة
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أصدر وزير النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، اليوم الخميس، توجيها بشأن مشهد أثار ضجة في مطار الملك عبد العزيز في جدة.
ووجّه الجاسر "بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة للوقوف على أسباب تأخر وعدم انتظام بعض رحلات المسافرين والمعتمرين في المطار اخلال الأيام الماضية، والتحقيق فيما حدث، وتحديد المتسببين في ذلك، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة، والمعالجات الفنية الكفيلة بالمحافظة على جودة الخدمات المقدمة للمسافرين وضيوف الرحمن"، وفقا لبيان من وكالة الأنباء السعودية
(واس).
وتضمّن توجيه وزير النقل السعودية برفع نتائج التحقيق والتوصيات في موعد أقصاه أسبوع من تاريخه.
ونشرت قناة "الإخبارية" السعودية، اليوم الخميس، مقطعا مصورا يظهر أعدادا كبيرة من المسافرين تكدسوا أمام الصالة الشمالية لمطار الملك عبد العزيز في جدة، ولفتت إلى أن المشكلة استمرت ليومها الثالث دول إيجاد حل لها.
وأوضح مراسل "الإخبارية" أن سبب التكدس يعود تأخر 10 رحلات عن موعدها، فضلا عن توافد أعداد كبيرة من المسافرين إلى الصالة الشمالية، ما تسبب عن إلغاء بعض الرحلات من جانب المشغلين.
كما يشمل التحقيق التلفزيوني مطالبات من البعض بمحاسبة المتسببين في تلك المشاهد غير الاعتيادية داخل مطار الملك عبد الله في جدة.