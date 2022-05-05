https://arabic.sputniknews.com/20220505/توقيع-اتفاقية-توأمة-بين-ميناءيي-بندر-دير-الإيراني-والرويس-القطري-لدعم-الدوحة-في-مونديال-2022-1061885354.html

توقيع اتفاقية توأمة بين ميناءيي "بندر دير" الإيراني و"الرويس" القطري لدعم الدوحة في مونديال 2022

توقيع اتفاقية توأمة بين ميناءيي "بندر دير" الإيراني و"الرويس" القطري لدعم الدوحة في مونديال 2022

أعلن محمد شكیبي نسب‌، المشرف العام على الموانئ والملاحة البحرية في محافظة بوشهر الإيرانية، أمس الأربعاء، أنه سيتم التوقيع على اتفاقية توأمة بين ميناءي " بندر... 05.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-05T16:19+0000

2022-05-05T16:19+0000

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ونقلت وكالة مهر للأنباء، مساء أمس الأربعاء، عن شكيبي نسب، أنه في القريب العاجل، سيتم التوقيع على اتفاقية توأمة بين ميناءي "بندر دير" الإيراني و"الرويس" القطري، من أجل دعم قطر في استضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم، الدوحة 2022.وأوضح المسؤول الإيراني أن التخطيط لنقل المسافرين من وإلى ميناء بوشهر وتصدير السلع والمساعدة البحرية وشحن السلع وغيرها يجري، بقوة، تمهيدا لإقامة المونديال الكروي.وقال شكيبي نسب: "بناء على المحادثات التي أجراها المدير العام لمنظمة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية، فقد وافقت قطر على نقل السلع والبضائع بواسطة مراكب تقليدية ويتم التخطيط لتبادل السلع دون مشاكل".وأكد أنه سيتم إرسال مركبين من ميناء "بندر دير" الإيراني إلى ميناء "الرويس" القطري، الأسبوع المقبل، لتفريغ وشحن السلع في غضون 72 ساعة، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة المشاكل التي قد تواجهها المراكب المرخصة في البحر، خلال فترة إقامة مونديال 2022 في قطر، إذا تم إيجاد التنسيق اللازم لمعالجة هذه المشاكل.وكان الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أصدر توجيهات خاصة إلى محمد مخبر، النائب الأول للرئيس الإيراني، بشأن بطولة كأس العالم لكرة القدم المزمع إقامتها في قطر، شتاء العام الجاري.وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الإيرانية علي بهادري جهرمي في تغريدة على تويتر: "بعد زيارة رئيس الجمهورية الأخيرة إلى قطر، أصدر توجيهاته للنائب الأول بتشكيل مجموعة عمل خاصة لزيادة التآزر والتنسيق بين الأجهزة الحكومية من أجل الاستفادة بشكل أكبر من الإمكانات السياحية والاقتصادية لإقامة بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر".ووقعت قطر وإيران اتفاقية ثنائية في مجال الطيران تسمح بربط إقليم الدوحة لمعلومات الطيران مع إقليم معلومات الطيران في إيران، كما أعلن وزير الطرق وإعمار المدن الإيراني، رستم قاسمي، تشكيل لجنة مشتركة لدراسة إمكانية بناء نفق تحت البحر بين البلدين.

https://arabic.sputniknews.com/20220420/وزارة-الرياضة-الإيرانية-تدشن-قسما-خاصا-بمونديال-قطر-2022-1061424010.html

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