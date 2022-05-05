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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220505/جافلين-لا-ينفع-متطوع-أمريكي-يتحدث-عن-عواقب-لقائه-مع-قوات-روسية-1061870549.html
"جافلين" لا ينفع.. متطوع أمريكي يتحدث عن عواقب لقائه مع قوات روسية
"جافلين" لا ينفع.. متطوع أمريكي يتحدث عن عواقب لقائه مع قوات روسية
صرح العسكري الأمريكي مانوس ماكيفيري، الذي أشرف على تدريب جنود الجيش الأوكراني على استخدام صواريخ "جافلين" الأمريكية المضادة للدبابات، أن المدفعية هي التي تحسم... 05.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-05T11:02+0000
2022-05-05T11:02+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
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وأقنعته بذلك تجربته الفاشلة مع دبابات روسية قرب مدينة أوريخوف بمقاطعة زابوروجيه الأوكرانية في 27 أبريل/نيسان 2022 حين حاول هو وزميله بول غري، وهو أيضا عسكري سابق بالجيش الأمريكي، إصابة الدبابات الروسية بصواريخ "جافلين". وباءت محاولتهما بالفشل، إذ تعرض موقعهما لقصف مدفعي من قبل القوات الروسية. وأصيب مانوس بجروح كثيرة بينما فقد بول قدمه اليسرى.وأكد مانوس الراقد في أحد مستشفيات مدينة زابوروجيه للصحفيين "أن المدفعية هي التي تحدد قواعد اللعبة حاليًا".وتجدر الإشارة إلى أن القوات الروسية التي تواصل عمليتها الهادفة إلى توفير الحماية للمواطنين في مناطق أوكرانية من الهجمات التي تشنها قوات نظام الحكم الأوكراني منذ عام 2014، كانت قد حررت الجزء الجنوبي من مقاطعة زابوروجيه.
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رصد عسكري

"جافلين" لا ينفع.. متطوع أمريكي يتحدث عن عواقب لقائه مع قوات روسية

11:02 GMT 05.05.2022
© Sputnik . Ivan Rodionov / الذهاب إلى بنك الصورأحد جنود قوات جمهورية دونيتسك مع قاذف صواريخ جافلين المضادة للدبابات
أحد جنود قوات جمهورية دونيتسك مع قاذف صواريخ جافلين المضادة للدبابات - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2022
© Sputnik . Ivan Rodionov
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صرح العسكري الأمريكي مانوس ماكيفيري، الذي أشرف على تدريب جنود الجيش الأوكراني على استخدام صواريخ "جافلين" الأمريكية المضادة للدبابات، أن المدفعية هي التي تحسم المعركة.
وأقنعته بذلك تجربته الفاشلة مع دبابات روسية قرب مدينة أوريخوف بمقاطعة زابوروجيه الأوكرانية في 27 أبريل/نيسان 2022 حين حاول هو وزميله بول غري، وهو أيضا عسكري سابق بالجيش الأمريكي، إصابة الدبابات الروسية بصواريخ "جافلين". وباءت محاولتهما بالفشل، إذ تعرض موقعهما لقصف مدفعي من قبل القوات الروسية. وأصيب مانوس بجروح كثيرة بينما فقد بول قدمه اليسرى.
وأكد مانوس الراقد في أحد مستشفيات مدينة زابوروجيه للصحفيين "أن المدفعية هي التي تحدد قواعد اللعبة حاليًا".
وتجدر الإشارة إلى أن القوات الروسية التي تواصل عمليتها الهادفة إلى توفير الحماية للمواطنين في مناطق أوكرانية من الهجمات التي تشنها قوات نظام الحكم الأوكراني منذ عام 2014، كانت قد حررت الجزء الجنوبي من مقاطعة زابوروجيه.
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