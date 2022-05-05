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https://arabic.sputniknews.com/20220505/حزب-جورجيا-الديمقراطي-أوكرانيا-لا-تظهر-درجة-المسؤولية-الواجبة-تجاه-بلادنا-1061861584.html
حزب جورجيا الديمقراطي: أوكرانيا لا تظهر درجة المسؤولية الواجبة تجاه بلادنا
حزب جورجيا الديمقراطي: أوكرانيا لا تظهر درجة المسؤولية الواجبة تجاه بلادنا
قال رئيس حزب جورجيا الديمقراطي، إيراكلي كوباخيدزه، إن الممثلين الرسميين لأوكرانيا يجب أن يتعاملوا مع العلاقات التي تشكلت مع جورجيا بمسؤولية أكبر. 05.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-05T07:01+0000
2022-05-05T07:01+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وأضاف: "السلطات في كييف ينبغي أن تتعامل بمسؤولية أكبر مع العلاقات الودية التي نشأت بين الشعوب منذ قرون. لسوء الحظ، لا نرى الدرجة المناسبة من المسؤولية من جانبهم".وأكد كوباخيدزه أنه على الرغم من ذلك، ستواصل جورجيا تقديم الدعم غير المشروط للدولة والشعب الأوكراني.وأضاف: "أنا لا أؤمن بالأشخاص الذين يصبحون وطنيين في سن 40. إنهم ليسوا وطنيين ويدعمون قوة سياسية في جورجيا ليست قوة وطنية".وفقا لكوباخيدزه، فإن الهدف الوحيد لهؤلاء الناس هو تكرار ما يحدث في أوكرانيا في بلاده.وشدد كوباخيدزه على أن "هذا تورط لجورجيا في صراع عسكري، وهو بالطبع لا يمكننا السماح به".وفي وقت سابق، قال مستشار رئيس مكتب رئيس أوكرانيا، ميخائيل بودولياك، إن جورجيا "تبدو غريبة بعض الشيء" في الأحداث في أوكرانيا. ووفقا له، فإن جورجيا لا تتخذ نفس الموقف الواضح الذي لا لبس فيه مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. ويرى بودولياك أن موقف الحكومة الجورجية يتناقض مع موقف المجتمع الدولي الديمقراطي.
https://arabic.sputniknews.com/20220427/جورجيا-عودة-ساكاشفيلي-إلى-البلاد-كان-مخطط-لها-لفتح-جبهة-جديدة-مع-روسيا-1061672100.html
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حزب جورجيا الديمقراطي: أوكرانيا لا تظهر درجة المسؤولية الواجبة تجاه بلادنا

07:01 GMT 05.05.2022
© Sputnik . Alexandr Imedashvily / الذهاب إلى بنك الصورالبرلمان الجورجي
البرلمان الجورجي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2022
© Sputnik . Alexandr Imedashvily
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قال رئيس حزب جورجيا الديمقراطي، إيراكلي كوباخيدزه، إن الممثلين الرسميين لأوكرانيا يجب أن يتعاملوا مع العلاقات التي تشكلت مع جورجيا بمسؤولية أكبر.
وأضاف: "السلطات في كييف ينبغي أن تتعامل بمسؤولية أكبر مع العلاقات الودية التي نشأت بين الشعوب منذ قرون. لسوء الحظ، لا نرى الدرجة المناسبة من المسؤولية من جانبهم".
وأكد كوباخيدزه أنه على الرغم من ذلك، ستواصل جورجيا تقديم الدعم غير المشروط للدولة والشعب الأوكراني.
وأضاف: "أنا لا أؤمن بالأشخاص الذين يصبحون وطنيين في سن 40. إنهم ليسوا وطنيين ويدعمون قوة سياسية في جورجيا ليست قوة وطنية".
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وفقا لكوباخيدزه، فإن الهدف الوحيد لهؤلاء الناس هو تكرار ما يحدث في أوكرانيا في بلاده.
وشدد كوباخيدزه على أن "هذا تورط لجورجيا في صراع عسكري، وهو بالطبع لا يمكننا السماح به".
وفي وقت سابق، قال مستشار رئيس مكتب رئيس أوكرانيا، ميخائيل بودولياك، إن جورجيا "تبدو غريبة بعض الشيء" في الأحداث في أوكرانيا. ووفقا له، فإن جورجيا لا تتخذ نفس الموقف الواضح الذي لا لبس فيه مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. ويرى بودولياك أن موقف الحكومة الجورجية يتناقض مع موقف المجتمع الدولي الديمقراطي.
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