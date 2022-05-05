https://arabic.sputniknews.com/20220505/حشرات-مضيئة-تزين-ليل-غابة-صينية-فيديو-1061864775.html
حشرات مضيئة تزين ليل غابة صينية... فيديو
حشرات مضيئة تزين ليل غابة صينية... فيديو
زينت حشرات مضيئة ليل غابة صينية وكأن تلك الحشرات نجوم تضيء السماء المظلمة. 05.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-05T09:11+0000
2022-05-05T09:11+0000
2022-05-05T09:31+0000
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وقالت قناة "People's Daily, China" على "يوتيوب" إن هذه الحشرات هي الخنفساء المضيئة أو ما يعرف باليراعة.وتم التقاط هذا المشهد الرائع في غابة "شي شوانغابانا" التي تقع في مقاطعة يونان بجنوب غرب الصين.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
حشرات مضيئة تزين ليل غابة صينية... فيديو
09:11 GMT 05.05.2022 (تم التحديث: 09:31 GMT 05.05.2022) تابعنا عبر
زينت حشرات مضيئة ليل غابة صينية وكأن تلك الحشرات نجوم تضيء السماء المظلمة.
وقالت قناة "People's Daily, China" على "يوتيوب" إن هذه الحشرات هي الخنفساء المضيئة أو ما يعرف باليراعة.
وتم التقاط هذا المشهد الرائع في غابة "شي شوانغابانا" التي تقع في مقاطعة يونان بجنوب غرب الصين.