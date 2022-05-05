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https://arabic.sputniknews.com/20220505/حشرات-مضيئة-تزين-ليل-غابة-صينية-فيديو-1061864775.html
حشرات مضيئة تزين ليل غابة صينية... فيديو
حشرات مضيئة تزين ليل غابة صينية... فيديو
زينت حشرات مضيئة ليل غابة صينية وكأن تلك الحشرات نجوم تضيء السماء المظلمة. 05.05.2022, سبوتنيك عربي
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وقالت قناة "People's Daily, China" على "يوتيوب" إن هذه الحشرات هي الخنفساء المضيئة أو ما يعرف باليراعة.وتم التقاط هذا المشهد الرائع في غابة "شي شوانغابانا" التي تقع في مقاطعة يونان بجنوب غرب الصين.
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حشرات مضيئة تزين ليل غابة صينية... فيديو

09:11 GMT 05.05.2022 (تم التحديث: 09:31 GMT 05.05.2022)
CC BY-SA 3.0 / WildberryPassion / Bialowiezaغابة بيلافيجكا، روسيا البيضاء
غابة بيلافيجكا، روسيا البيضاء - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2022
CC BY-SA 3.0 / WildberryPassion / Bialowieza
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زينت حشرات مضيئة ليل غابة صينية وكأن تلك الحشرات نجوم تضيء السماء المظلمة.
وقالت قناة "People's Daily, China" على "يوتيوب" إن هذه الحشرات هي الخنفساء المضيئة أو ما يعرف باليراعة.
وتم التقاط هذا المشهد الرائع في غابة "شي شوانغابانا" التي تقع في مقاطعة يونان بجنوب غرب الصين.
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