https://arabic.sputniknews.com/20220505/خبير-اقتصادي-لن-يحدث-اتفاق-بين-الدول-الأوروبية-للاستغناء-عن-النفط-الروسي-1061877021.html
خبير اقتصادي: لن يحدث اتفاق بين الدول الأوروبية للاستغناء عن النفط الروسي
خبير اقتصادي: لن يحدث اتفاق بين الدول الأوروبية للاستغناء عن النفط الروسي
قال الخبير الاقتصادي، نايل الجوابرة، إن "الدول الأوروبية لا تستطيع الاستغناء عن النفط الروسي، بسبب عدم وجود بديل له في الوقت الحالي، وبالتالي لن يحدث أي اتفاق... 05.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-05T13:38+0000
2022-05-05T13:38+0000
2022-05-05T13:38+0000
روسيا
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104552/96/1045529642_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_7d361ed4c7b94faf93441c53cd0c6439.jpg
وأضاف، في تصريحات لراديو سبوتنيك، أن "المصالح الاقتصادية للدول الأوروبية هي الكلمة الأولى التي ستتحدد العلاقة الاقتصادية، فالدول الأوروبية تحتاج إلى وقت طويل حتى تستغني عن النفط الروسي الذي يعتبر الأقرب والأسرع وصولا".وفشل المندوبون الدائمون لدول الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى اتفاق بشأن حظر واردات النفط الروسية خلال اجتماع لهم في بروكسل.ويسعى الاتحاد الأوروبي لتبني حزمة عقوبات ضد روسيا تتضمن حظرا نفطيا تدريجيا، فيما أعربت بعض دول الاتحاد، لاسيما هنغاريا وسلوفاكيا والتشيك وبلغاريا، عن قلقها بشأن التدابير المقترحة للتخلص التدريجي من النفط الروسي.ورفضت هنغاريا الخطوة وقال المتحدث باسم الحكومة، زولتان كوفاكس، إن بلاده ليست مستعدة للتخلي عن أمن الطاقة، بينما قالت جمهورية التشيك، إنها ستدعم الاتحاد الأوروبي بفرض حظر على استيراد النفط الروسي، بشرط منحها فترة انتقالية من سنتين إلى ثلاث سنوات.يأتي هذا بعدما كشفت المفوضية الأوروبية تفاصيل عن الحزمة السادسة من العقوبات التي ينوي الاتحاد فرضها ضد روسيا، وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن الحزمة السادسة تتضمن فرض حظر تدريجي على واردات النفط من روسيا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104552/96/1045529642_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_94a0591162f0650409458f9bffcd5ed1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, اقتصاد
خبير اقتصادي: لن يحدث اتفاق بين الدول الأوروبية للاستغناء عن النفط الروسي
تابعنا عبر
قال الخبير الاقتصادي، نايل الجوابرة، إن "الدول الأوروبية لا تستطيع الاستغناء عن النفط الروسي، بسبب عدم وجود بديل له في الوقت الحالي، وبالتالي لن يحدث أي اتفاق بين الدول الأوروبية حول هذا الأمر".
وأضاف، في تصريحات لراديو سبوتنيك
، أن "المصالح الاقتصادية للدول الأوروبية هي الكلمة الأولى التي ستتحدد العلاقة الاقتصادية، فالدول الأوروبية تحتاج إلى وقت طويل حتى تستغني عن النفط الروسي الذي يعتبر الأقرب والأسرع وصولا".
وأوضح الجوابرة أن "أسعار النفط ارتفعت عما كانت عليه قبل الأزمة الأوكرانية، وأن هناك اتفاقا حول هذه المسألة في أوبك بلس حتى نهاية 2022 والتي تعتبر روسيا عضوا فيها"، مشددا على أن "وجود بديل للنفط الروسي يحتاج إلى مدة طويلة ومهما كان هناك زيادة في الإنتاج من دول أخرى سيكون بنسب بسيطة جدا، ولن يعادل الإنتاج الروسي حيث تصدر روسيا حوالي 7 مليون برميل وهذه الكمية تعد كبيرة جدا في الأسواق".
وفشل المندوبون الدائمون لدول الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى اتفاق بشأن حظر واردات النفط الروسية خلال اجتماع لهم في بروكسل.
ويسعى الاتحاد الأوروبي لتبني حزمة عقوبات ضد روسيا تتضمن حظرا نفطيا تدريجيا، فيما أعربت بعض دول الاتحاد، لاسيما هنغاريا وسلوفاكيا والتشيك وبلغاريا، عن قلقها بشأن التدابير المقترحة للتخلص التدريجي من النفط الروسي.
ورفضت هنغاريا الخطوة وقال المتحدث باسم الحكومة، زولتان كوفاكس، إن بلاده ليست مستعدة للتخلي عن أمن الطاقة، بينما قالت جمهورية التشيك، إنها ستدعم الاتحاد الأوروبي بفرض حظر على استيراد النفط الروسي، بشرط منحها فترة انتقالية من سنتين إلى ثلاث سنوات.
يأتي هذا بعدما كشفت المفوضية الأوروبية تفاصيل عن الحزمة السادسة من العقوبات التي ينوي الاتحاد فرضها ضد روسيا، وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن الحزمة السادسة تتضمن فرض حظر تدريجي على واردات النفط من روسيا.