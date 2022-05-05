https://arabic.sputniknews.com/20220505/خبير-اقتصادي-لن-يحدث-اتفاق-بين-الدول-الأوروبية-للاستغناء-عن-النفط-الروسي-1061877021.html

خبير اقتصادي: لن يحدث اتفاق بين الدول الأوروبية للاستغناء عن النفط الروسي

خبير اقتصادي: لن يحدث اتفاق بين الدول الأوروبية للاستغناء عن النفط الروسي

قال الخبير الاقتصادي، نايل الجوابرة، إن "الدول الأوروبية لا تستطيع الاستغناء عن النفط الروسي، بسبب عدم وجود بديل له في الوقت الحالي، وبالتالي لن يحدث أي اتفاق... 05.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-05T13:38+0000

2022-05-05T13:38+0000

2022-05-05T13:38+0000

روسيا

اقتصاد

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وأضاف، في تصريحات لراديو سبوتنيك، أن "المصالح الاقتصادية للدول الأوروبية هي الكلمة الأولى التي ستتحدد العلاقة الاقتصادية، فالدول الأوروبية تحتاج إلى وقت طويل حتى تستغني عن النفط الروسي الذي يعتبر الأقرب والأسرع وصولا".وفشل المندوبون الدائمون لدول الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى اتفاق بشأن حظر واردات النفط الروسية خلال اجتماع لهم في بروكسل.ويسعى الاتحاد الأوروبي لتبني حزمة عقوبات ضد روسيا تتضمن حظرا نفطيا تدريجيا، فيما أعربت بعض دول الاتحاد، لاسيما هنغاريا وسلوفاكيا والتشيك وبلغاريا، عن قلقها بشأن التدابير المقترحة للتخلص التدريجي من النفط الروسي.ورفضت هنغاريا الخطوة وقال المتحدث باسم الحكومة، زولتان كوفاكس، إن بلاده ليست مستعدة للتخلي عن أمن الطاقة، بينما قالت جمهورية التشيك، إنها ستدعم الاتحاد الأوروبي بفرض حظر على استيراد النفط الروسي، بشرط منحها فترة انتقالية من سنتين إلى ثلاث سنوات.يأتي هذا بعدما كشفت المفوضية الأوروبية تفاصيل عن الحزمة السادسة من العقوبات التي ينوي الاتحاد فرضها ضد روسيا، وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن الحزمة السادسة تتضمن فرض حظر تدريجي على واردات النفط من روسيا.

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روسيا, اقتصاد