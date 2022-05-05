https://arabic.sputniknews.com/20220505/خبير-لدى-إسرائيل-ما-تخسره-في-حال-ساءت-علاقتها-مع-روسيا--1061874831.html

خبير: لدى إسرائيل ما تخسره في حال ساءت علاقتها مع روسيا

خبير: لدى إسرائيل ما تخسره في حال ساءت علاقتها مع روسيا

قالت وزارة الخارجية الروسية إنها أولت اهتماما بتصريحات وزير خارجية إسرائيل يائير لابيد المضادة والمحرفة للتاريخ، والتي توضح إلى حد ما نهج حكومة إسرائيل الحالي... 05.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-05T12:57+0000

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راديو

حول العالم

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خبير: لدى إسرائيل ما تخسره في حال ساءت علاقتها مع روسيا خبير: لدى إسرائيل ما تخسره في حال ساءت علاقتها مع روسيا

فيما أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا أن مرتزقة إسرائيليين في أوكرانيا يخوضون القتال جنبا لجنب مع عناصر "آزوف".يقول الخبير في الشأن الإسرائيلي د. حسن مرهج، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:ويرى مرهج "أن إسرائيل لا تريد قطع العلاقات مع موسكو، لكن ربما نرى نوع من العلاقات الجافة وبشكل عام كما هو الوضع اليوم مع واسنطن".التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة.

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2022

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