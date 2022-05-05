https://arabic.sputniknews.com/20220505/خبير-لدى-إسرائيل-ما-تخسره-في-حال-ساءت-علاقتها-مع-روسيا--1061874831.html
خبير: لدى إسرائيل ما تخسره في حال ساءت علاقتها مع روسيا
خبير: لدى إسرائيل ما تخسره في حال ساءت علاقتها مع روسيا
قالت وزارة الخارجية الروسية إنها أولت اهتماما بتصريحات وزير خارجية إسرائيل يائير لابيد المضادة والمحرفة للتاريخ، والتي توضح إلى حد ما نهج حكومة إسرائيل الحالي... 05.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-05T12:57+0000
2022-05-05T12:57+0000
2022-05-05T12:57+0000
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خبير: لدى إسرائيل ما تخسره في حال ساءت علاقتها مع روسيا
خبير: لدى إسرائيل ما تخسره في حال ساءت علاقتها مع روسيا
فيما أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا أن مرتزقة إسرائيليين في أوكرانيا يخوضون القتال جنبا لجنب مع عناصر "آزوف".يقول الخبير في الشأن الإسرائيلي د. حسن مرهج، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:ويرى مرهج "أن إسرائيل لا تريد قطع العلاقات مع موسكو، لكن ربما نرى نوع من العلاقات الجافة وبشكل عام كما هو الوضع اليوم مع واسنطن".التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة.
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عماد الطفيلي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
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خبير: لدى إسرائيل ما تخسره في حال ساءت علاقتها مع روسيا
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قالت وزارة الخارجية الروسية إنها أولت اهتماما بتصريحات وزير خارجية إسرائيل يائير لابيد المضادة والمحرفة للتاريخ، والتي توضح إلى حد ما نهج حكومة إسرائيل الحالي الداعم لنظام النازيين الجدد في كييف.
فيما أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا أن مرتزقة إسرائيليين في أوكرانيا يخوضون القتال جنبا لجنب مع عناصر "آزوف".
يقول الخبير في الشأن الإسرائيلي د. حسن مرهج، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:
"باعتقادي الخاصرة الرخوة للولايات المتحدة هي إسرائيل في المنطقة، وتقارب روسيا ومحور المقاومة يجعل الإسرائيليين، لربما للوقوف والتفكير قبل أن يتقدموا بأي خطوة جديدة باتجاه تقوية وتعزيز الأمور مع أوكرانيا، لذلك إسرائيل لديها ما تخسره في حال ساءت العلاقات مع الجانب الروسي، وخاصة ما يهم أمنها القومي في المنطقة".
ويرى مرهج "أن إسرائيل لا تريد قطع العلاقات مع موسكو، لكن ربما نرى نوع من العلاقات الجافة وبشكل عام كما هو الوضع اليوم مع واسنطن".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة.