https://arabic.sputniknews.com/20220505/دائرة-الضرائب-البريطانية-تعلن-بدء-سريان-إلغاء-الاعتراف-ببورصة-موسكو-اعتبارا-من-اليوم---1061867421.html
دائرة الضرائب البريطانية تعلن بدء سريان إلغاء الاعتراف ببورصة موسكو اعتبارا من اليوم
دائرة الضرائب البريطانية تعلن بدء سريان إلغاء الاعتراف ببورصة موسكو اعتبارا من اليوم
أعلنت دائرة الضرائب البريطانية، اليوم الخميس، بدء سريان إلغاء الاعتراف ببورصة موسكو اعتبارا من اليوم. 05.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-05T09:35+0000
2022-05-05T09:35+0000
2022-05-05T09:35+0000
روسيا
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وجاء في بيان الدائرة: "في 5 مايو/ أيار 2022، تم إلغاء الإدراج الأولي لبورصة موسكو [في قائمة البورصات المعترف بها من قبل الإدارة]. ستظل الاستثمارات التي تم إجراؤها قبل هذا التاريخ تعتبر استثمارات في بورصة معترف بها".وأعلنت الحكومة البريطانية في وقت سابق، إلغاء الاعتراف ببورصة موسكو، وذلك على خلفية الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.وصرحت الحكومة البريطانية، في بيان لها، يوم الثلاثاء، أن "هيئة الضرائب في المملكة المتحدة أعلنت إلغاء الوضع المعترف به لبورصة موسكو كبورصة مُعترف بها لدى المملكة".وأوضحت حكومة المملكة أن إلغاء الاعتراف بالبورصة، سيؤدي إلى الحد من الوصول إلى بعض المعالجات الضريبية والإعفاءات في المملكة المتحدة للاستثمارات المستقبلية، وفق البيان.
https://arabic.sputniknews.com/20220326/البنك-المركزي-الروسي-يقرر-التداول-بجميع-الأسهم-الروسية-في-بورصة-موسكو-في-28-مارس--1060482999.html
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روسيا
دائرة الضرائب البريطانية تعلن بدء سريان إلغاء الاعتراف ببورصة موسكو اعتبارا من اليوم
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أعلنت دائرة الضرائب البريطانية، اليوم الخميس، بدء سريان إلغاء الاعتراف ببورصة موسكو اعتبارا من اليوم.
وجاء في بيان الدائرة: "في 5 مايو/ أيار 2022، تم إلغاء الإدراج الأولي لبورصة موسكو [في قائمة البورصات المعترف بها من قبل الإدارة]. ستظل الاستثمارات التي تم إجراؤها قبل هذا التاريخ تعتبر استثمارات في بورصة معترف بها".
وأعلنت الحكومة البريطانية في وقت سابق، إلغاء الاعتراف ببورصة موسكو، وذلك على خلفية الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.
وصرحت الحكومة البريطانية، في بيان لها، يوم الثلاثاء، أن "هيئة الضرائب في المملكة المتحدة أعلنت إلغاء الوضع المعترف به لبورصة موسكو كبورصة مُعترف بها لدى المملكة".
وأوضحت حكومة المملكة أن إلغاء الاعتراف بالبورصة، سيؤدي إلى الحد من الوصول إلى بعض المعالجات الضريبية والإعفاءات في المملكة المتحدة للاستثمارات المستقبلية، وفق البيان.