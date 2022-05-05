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https://arabic.sputniknews.com/20220505/دائرة-الضرائب-البريطانية-تعلن-بدء-سريان-إلغاء-الاعتراف-ببورصة-موسكو-اعتبارا-من-اليوم---1061867421.html
دائرة الضرائب البريطانية تعلن بدء سريان إلغاء الاعتراف ببورصة موسكو اعتبارا من اليوم
دائرة الضرائب البريطانية تعلن بدء سريان إلغاء الاعتراف ببورصة موسكو اعتبارا من اليوم
أعلنت دائرة الضرائب البريطانية، اليوم الخميس، بدء سريان إلغاء الاعتراف ببورصة موسكو اعتبارا من اليوم. 05.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-05T09:35+0000
2022-05-05T09:35+0000
روسيا
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وجاء في بيان الدائرة: "في 5 مايو/ أيار 2022، تم إلغاء الإدراج الأولي لبورصة موسكو [في قائمة البورصات المعترف بها من قبل الإدارة]. ستظل الاستثمارات التي تم إجراؤها قبل هذا التاريخ تعتبر استثمارات في بورصة معترف بها".وأعلنت الحكومة البريطانية في وقت سابق، إلغاء الاعتراف ببورصة موسكو، وذلك على خلفية الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.وصرحت الحكومة البريطانية، في بيان لها، يوم الثلاثاء، أن "هيئة الضرائب في المملكة المتحدة أعلنت إلغاء الوضع المعترف به لبورصة موسكو كبورصة مُعترف بها لدى المملكة".وأوضحت حكومة المملكة أن إلغاء الاعتراف بالبورصة، سيؤدي إلى الحد من الوصول إلى بعض المعالجات الضريبية والإعفاءات في المملكة المتحدة للاستثمارات المستقبلية، وفق البيان.
https://arabic.sputniknews.com/20220326/البنك-المركزي-الروسي-يقرر-التداول-بجميع-الأسهم-الروسية-في-بورصة-موسكو-في-28-مارس--1060482999.html
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دائرة الضرائب البريطانية تعلن بدء سريان إلغاء الاعتراف ببورصة موسكو اعتبارا من اليوم

09:35 GMT 05.05.2022
© AFP 2022 / Wang Zhaoبورصة
بورصة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2022
© AFP 2022 / Wang Zhao
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أعلنت دائرة الضرائب البريطانية، اليوم الخميس، بدء سريان إلغاء الاعتراف ببورصة موسكو اعتبارا من اليوم.
وجاء في بيان الدائرة: "في 5 مايو/ أيار 2022، تم إلغاء الإدراج الأولي لبورصة موسكو [في قائمة البورصات المعترف بها من قبل الإدارة]. ستظل الاستثمارات التي تم إجراؤها قبل هذا التاريخ تعتبر استثمارات في بورصة معترف بها".
وأعلنت الحكومة البريطانية في وقت سابق، إلغاء الاعتراف ببورصة موسكو، وذلك على خلفية الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.
وصرحت الحكومة البريطانية، في بيان لها، يوم الثلاثاء، أن "هيئة الضرائب في المملكة المتحدة أعلنت إلغاء الوضع المعترف به لبورصة موسكو كبورصة مُعترف بها لدى المملكة".
وأوضحت حكومة المملكة أن إلغاء الاعتراف بالبورصة، سيؤدي إلى الحد من الوصول إلى بعض المعالجات الضريبية والإعفاءات في المملكة المتحدة للاستثمارات المستقبلية، وفق البيان.
البنك المركزي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2022
البنك المركزي الروسي يقرر التداول بجميع الأسهم الروسية في بورصة موسكو يوم 28 مارس
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